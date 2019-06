ന്യൂഡൽഹി/ഗുരുവായൂർ/തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടാംവട്ടം അധികാരമേറ്റശേഷം പങ്കെടുത്ത ആദ്യ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെപേരിൽ കേരളത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിശിത വിമർശനം. മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ചികിത്സാപദ്ധതിയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ മാറിനിന്നെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഗുരുവായൂരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വൈകാതെതന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി സംസ്ഥാനസർക്കാർ രംഗത്തെത്തി. പദ്ധതിയുടെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടുതന്നെ കേരളം അതിൽ അംഗമായെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജയും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കും ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഗഡുവായി കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് 25 കോടി രൂപയും കിട്ടി. പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പും പുറത്തുവിട്ടു.

ഗുരുവായൂരിൽ ബി.ജെ.പി. ജില്ലാകമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അഭിനന്ദൻ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു എൻ.ഡി.എ. സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനപദ്ധതിയായ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കേരളം നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്ര‌ിയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദരിദ്ര ജനങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. വർഷം അഞ്ചുലക്ഷം രൂപവരെയാണ് ചികിത്സാസഹായം. എന്നാൽ, കേരളം ഇതിൽ പങ്കാളിയാകാതെ മാറിനിന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടത്തെ ആയിരക്കണക്കിനുപേർക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

നടപ്പാക്കിയെന്ന് കേരളം

കാരുണ്യ ആരോഗ്യസുരക്ഷാപദ്ധതി എന്ന പേരിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാപദ്ധതികളും ഇതിൽ യോജിപ്പിച്ചു. ഇതിനോടകം 1.46 ലക്ഷം പേർ പദ്ധതിപ്രകാരം ചികിത്സതേടി. 60 കോടിയുടെ ചികിത്സ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നൽകി.

സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ജാതി സെൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെവന്നാൽ കേരളത്തിലെ 18.5 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കേ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസടക്കമുള്ള ഏഴ് വ്യത്യസ്തപദ്ധതികളിലായി 41 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വിവിധ ചികിത്സാപദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഇതിൽ 22 ലക്ഷത്തോളംപേർ പുറത്താകുന്ന സ്ഥിതി മറികടക്കാനായി കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ച േവണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് നടപ്പാക്കൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വൈകി. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് കേന്ദ്രവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നത്.

ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെയും സംസ്ഥാനപദ്ധതികളുടെയും ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 17 ലക്ഷംപേർ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നടപടി തുടരുന്നു

പദ്ധതിയിൽ കേരളം അംഗമാണ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലനിന്നിരുന്നതിനാലാണ് നടപടി അല്പം വൈകിയത്. -തോമസ് ഐസക്, ധനമന്ത്രി

പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു

പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നുവേണം കരുതാൻ. കാര്യങ്ങളറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടാതിരുന്നാൽ ആർ.എസ്.ബി.വൈ.യുടെ (രാഷ്ട്രീയ സ്വാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന) വിഹിതമായ 102 കോടി രൂപ ഓരോ വർഷവും നഷ്ടമാകും. അത്‌ നികത്താൻ നമുക്കുകഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൽ ചേരാമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമ്മതം ലഭിക്കുന്നതുവരെ കാത്തുനിന്നു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ധാരണപത്രം ഒപ്പിടുകയുംചെയ്തു. -കെ.കെ. ശൈലജ, ആരോഗ്യമന്ത്രി

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്കുപകരം 2018 സെപ്റ്റംബർ 23-ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ തുടക്കംകുറിച്ച സൗജന്യ ചികിത്സാപദ്ധതി. പരമാവധി അഞ്ചുലക്ഷംരൂപവരെ വർഷം ഒരുകുടുംബത്തിന് ചികിത്സാനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 10 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടുംവിധമാണ് പദ്ധതി.

ദർശനശേഷം മലയാളത്തിൽ മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്

‘ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ദിവ്യവും പ്രൗഢഗംഭീരവുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കുംവേണ്ടി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥിച്ചു’

