കോഴിക്കോട്‌: വയനാട്‌ വഴി ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള രാത്രിയാത്ര നിരോധനത്തിന്‌ പരിഹാരമായി ബന്ദിപ്പുർ മേഖലയിൽ മേല്പാലം നിർമിക്കാൻ 250 കോടി രൂപ മുടക്കാമെന്ന്‌ സംസ്ഥാനസർക്കാർ. ഇക്കാര്യം വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതലയോഗം അനുമതി നൽകി.

രാത്രിയാത്ര നിരോധത്തിന്‌ പരിഹാരമായി അഞ്ച്‌ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ മേല്പാലം നിർമിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച സബ്‌ കമ്മിറ്റിയിൽ കേരള, കർണാടക സർക്കാരുകൾക്ക്‌ പുറമേ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും അംഗമാണ്‌.

ബന്ദിപ്പുർ മേഖലയിൽ മേൽപ്പാലം നിർമിക്കുന്നതിനോട്‌ കർണാടകസർക്കാർ അനുകൂല നിലപാട്‌ നേരത്തേ സബ്‌ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ, ഇതിനുള്ള ചെലവ്‌ കർണാടകം വഹിക്കില്ലെന്ന്‌ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഒരു കിലോമീറ്റർവീതം നീളമുള്ള അഞ്ച്‌ മേൽപ്പാലങ്ങളാണ്‌ നിർമിക്കേണ്ടത്‌. കടുവ സങ്കേതത്തിലെ സുപ്രധാന മേഖലയടങ്ങുന്ന അഞ്ച്‌ കിലോമീറ്റർ വനപ്രദേശത്താണ്‌ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ വാഹനഗതാഗതം അനുവദിക്കുക. ആകെ 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കടുവ സങ്കേതത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട്‌. അഞ്ച്‌ കിലോമീറ്റർ മേൽപ്പാലം വരുന്ന സ്ഥലം കഴിച്ചുള്ള 20 കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത്‌ റോഡിൽ ആന, കടുവ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ എത്താതിരിക്കാൻ എട്ടടി ഉയരത്തിൽ സ്റ്റീൽ വയർകൊണ്ട്‌ വേലി കെട്ടും. ഇതിനെല്ലാമായി 500 കോടി രൂപയാണ്‌ ചെലവ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്‌. ഇതിൽ 50 ശതമാനം തുക ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി വഹിക്കാമെന്ന്‌ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ബാക്കിവരുന്ന 50 ശതമാനം കേരളം വഹിക്കണമെന്നായിരുന്നു സബ്‌കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശം. ഇതിനാണ്‌ വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി അനുമതി നൽകിയത്‌.

രാത്രിയാത്ര നിരോധനം മൂലം കേരളത്തിൽനിന്ന്‌ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക്‌ പോകുന്നവർ നേരിടുന്ന പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്ത്‌ ഇതിനുള്ള തുക അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

അഞ്ച്‌ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ മേല്പാലം നിർമിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വനമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോവുന്ന അഞ്ച്‌ കിലോമീറ്റർ റോഡ്‌ പൊളിച്ചുമാറ്റണം. അവിടെ കേരള, കർണാടക വനം വകുപ്പുകൾ ചേർന്ന്‌ ഫോറസ്റ്റ്‌ ലാൻഡ്‌സ്കേപ്പ്‌ ആക്കി മാറ്റണമെന്ന്‌ സബ്‌ കമ്മിറ്റി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഈ നിബന്ധനയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു.

ശാശ്വതപരിഹാരം

ബന്ദിപ്പുർ വഴിയുള്ള രാത്രിയാത്ര പ്രശ്നത്തിന്‌ ശാശ്വത പരിഹാരമാണ്‌ വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാനസർക്കാർ എടുത്തത്‌. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്‌ 250 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഇക്കാര്യം ധനവകുപ്പ്‌ നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിഹിതം നീക്കിവെക്കാൻ ആസൂത്രണബോർഡിനോട്‌ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. പത്ത്‌ വർഷമായി തുടരുന്ന രാത്രിയാത്ര നിരോധനത്തിന്‌ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം പരിഹാരമാവും.

-എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

ഗതാഗതമന്ത്രി

Content Highlight: Kerala agree to spent 250 cr to construct overbridge in NH