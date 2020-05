തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ കേരള സംസ്ഥാന പൗള്‍ട്രി വികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ പൂട്ടിയേക്കും. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ചിക്കന്‍ വില്പന പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് ഇറച്ചിക്കോഴികള്‍ ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് കെപ്‌കോ എംഡി കത്തു നല്‍കി.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രതിസന്ധി കെപ്‌കോയെയും ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ കോഴിത്തീറ്റയുടെയും മരുന്നുകളുടെയും അഭാവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കെപ്‌കോയെ വലിയ രീതിയില്‍ ബാധിച്ചുവെന്നും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇറച്ചിക്കോഴികളെ വളര്‍ത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. കോഴിയുടെ വില ഉയര്‍ന്നതും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് ഇറച്ചിക്കോഴി ലഭ്യത ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളെ എംഡി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ വൈകാതെ പൂട്ടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മെയ് 27 ആകുന്നതോടെ വില്പന ആരംഭിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും എംഡിയുടെ കത്തില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: KEPCO outlets may be closed, MD write to agencies