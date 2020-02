തിരുവനന്തപുരം: പതിവുശൈലിയിൽനിന്നുമാറി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളുമായി പി.എസ്.സി.യുടെ കെ.എ.എസ്. പ്രാഥമിക പരീക്ഷ. യു.പി.എസ്.സി.യുടെ സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും.

പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാൾ ഉയർന്ന നിലവാരമായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്കെന്ന് പരീക്ഷയെഴുതിയ വലിയ വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രണ്ടാംപേപ്പറിലെ മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരുന്നു. മൂന്നരലക്ഷത്തിലേറെപ്പേർ പരീക്ഷയെഴുതിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. 5.76 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതിൽ നാലുലക്ഷം പേർ പരീക്ഷയെഴുതുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.

പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് പേപ്പറായിരുന്നു. ജനറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ആദ്യ പേപ്പറായിരുന്നു കടുപ്പം. നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കു പകരം പ്രസ്താവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയും തെറ്റും കണ്ടെത്തേണ്ടവയായിരുന്നു അധികവും. പരന്ന വായനയെക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് അളക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവ.

ഭരണഘടനയിൽനിന്നുള്ളതും വിവിധ ചട്ടങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പലരും ബുദ്ധിമുട്ടി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം, മാർക്‌സിയൻ ചിന്തകൾ, കോളനിവത്കരണം, ആഗോളീകരണം, കിഫ്ബി, കേരള പുനർനിർമാണം, ലോകകേരള സഭ തുടങ്ങിയവയിൽനിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. സമകാലിക സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായില്ല.

ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം നടന്ന രണ്ടാംപേപ്പറിൽ ജനറൽ സ്റ്റഡീസിനൊപ്പം മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ 30-ഉം ഇംഗ്ളീഷിൽ 20-ഉം ചോദ്യമുണ്ടായി. ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. 200 മാർക്കിനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയം ഒരുമാസംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പി.എസ്.സി. ചെയർമാൻ എം.കെ. സക്കീർ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്ന 5000-ത്തിനും 6000-ത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായിരിക്കും മുഖ്യപരീക്ഷ. ജൂണിലോ ജൂലായിലോ ആയിരിക്കും ഇത്. നവംബറിൽ റാങ്ക്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

2018 പ്രളയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെന്ത്?

സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകൾ ഒന്നിച്ച് തുറന്നുവിട്ടതാണ് 2018-ലെ പ്രളയത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ശരിയല്ലെന്നാണ് പി.എസ്.സി.യുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ളത്. നാലു പ്രസ്താവനകൾ തന്നിട്ട് അവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് 2018 ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രളയത്തിനു കാരണമെന്നാണു ചോദ്യം.

1) തീരപ്രദേശത്തെ കായലുകളോടു ചേർന്ന മേഖലയിലാണ് സാധാരണ പ്രളയമുണ്ടാകുന്നത്. അവയോടു ചേർന്ന് പ്രളയത്തിനു സാധ്യതയില്ലാത്ത മേഖലകളിലും വലിയതോതിൽ വെള്ളം കയറി. 2) നദികളിലൂടെ വലിയ തോതിലുണ്ടായ ജലപ്രവാഹത്തെ കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ അഴിമുഖങ്ങളിലുണ്ടായ തടസ്സം പ്രളയത്തെ വലുതാക്കി. 3) ഓഗസ്റ്റ് 11 മുതൽ 15 വരെയുണ്ടായ വലിയ വേലിയേറ്റം വെള്ളപ്പൊക്കം കഠിനമാക്കി. 4) തുടർച്ചയായുണ്ടായ കാറ്റും മഴയും നദികളിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമെത്തിക്കുകയും അതിലൂടെ സമുദ്രജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതും പ്രളയം ശക്തമാക്കി.

ഇവയാണ് പ്രസ്താവനകളായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.

Content Highlights: KAS in the standard of Civil Service