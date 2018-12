കിഴക്കമ്പലം (കൊച്ചി): കിഴക്കമ്പലത്തെ ട്വന്റി 20 നാടിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യത്തിനുതന്നെ മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന വികസന യത്നത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന്‌ പ്രശസ്ത നടനും മക്കൾ നീതിമയ്യം നേതാവുമായ കമലഹാസൻ. ഞാറള്ളൂരിലെ ലക്ഷംവീടുകൾ വില്ലകളാക്കി ജനങ്ങൾക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ട്വന്റി 20-യും കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തുമാണ് ലക്ഷംവീടുകൾ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള വില്ലകളാക്കി പുനർനിർമിച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്.

‘‘ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള സാധാരണ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇത്. മഹത്തായ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംരംഭമാണിത്. മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞും എഴുതിയുമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അത് പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ എത്താറില്ല. എന്നാൽ ട്വന്റി 20 യുടെ ഉദ്യമമാകട്ടെ ഒരു മഹത്തായ ആശയം, ചെയ്തുകാണിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇന്നു നമ്മുടെ നാടിന് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാഷ്ട്ര നിർമാണത്തിന്റെ നല്ല തുടക്കമായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു.

ഈ മാതൃക അറിയാനും പഠിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെയെത്തിയത്. ഈ മാതൃക തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പകർത്താനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ അർഥത്തിൽ എന്റെ വരവിന് സ്വാർഥമായ ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. പലയിടത്തും ഇത്തരം വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് യാഥാർഥ്യമായത് ഇവിടെയാണ്. വ്യക്തികൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇത്തരം നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ടാകും. അതു നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പലതരം തടസ്സങ്ങളുമുണ്ടാകും. സർക്കാർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തടസ്സമായിത്തീർന്നേക്കാം. യഥാർഥത്തിൽ ഇത്തരം മാതൃകകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ് സർക്കാരുകളുടെ ധർമം. അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് എളുപ്പമായിത്തീരും’’ - കമലഹാസൻ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്ന് കമലഹാസൻ. നാടിനു ചേരാത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതയോ ധ്രുവീകരണമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ നാട് ക്രമേണ അതിജീവിക്കും. നല്ല ചർച്ചകളിലൂടെ നന്മയിലേക്ക് മനസ്സുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. സാക്ഷരത ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയായ കേരളത്തിന് ഇതൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്‌ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട് എന്റെ നാടാണെങ്കിൽ കേരളം എന്റെ വീടാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ശക്തമാണ്. രാജ്യത്തെ മതനിരപേക്ഷമാക്കി നിലനിർത്താൻ അതിനു സാധിക്കും.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ജനങ്ങൾക്കു പണം നൽകി വോട്ടു വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനെതിരേ തന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് പലതരത്തിൽ നേതാക്കൾ കീശയിലാക്കി, പിന്നീട് അതിന്റെ ചെറിയൊരംശം വോട്ടിനായി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ക്രമേണ മനസ്സിലാക്കും. അതിനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമം.

നല്ല ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സിനിമയെ ഉപയോഗിക്കാനാവും.

അടുത്ത സിനിമയോടുകൂടി അഭിനയം നിർത്തുന്നതാണ്

ഈ മാസം പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന സിനിമയായ ’ഇന്ത്യൻ 2’ അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ അവസാന ചിത്രമായേക്കാം. എന്നാൽ നിർമാണക്കമ്പനി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും - കമലഹാസൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുവേണം തനിക്ക് ജീവിക്കാൻ. ’മീ ടൂ’ പ്രസ്ഥാനം, പറയാനുള്ളത് തുറന്നു പറയുന്നു എന്ന നിലയിൽ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ അതു ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

