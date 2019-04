തിരുവനന്തപുരം: ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ബജറ്റ് അടുത്താൽ കെ.എം. മാണി ആശയങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ്. മുന്നിൽക്കാണുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടെല്ലാം പുതിയ ആശയങ്ങളുണ്ടോ എന്നാരായും. അതെല്ലാം കുറിച്ചെടുക്കും-കേരളത്തിലെ മുൻ ധനസെക്രട്ടറിയും പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് കമ്മിഷണറുമായിരുന്ന വി.പി. ജോയി ഓർക്കുന്നു.

മാണിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തൃപ്തനാവില്ല. എവിടെനിന്നും ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറിയിൽനിന്നുള്ള പണംകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകുന്ന കാരുണ്യ പദ്ധതി സ്വന്തം ആശയമായിരുന്നു. അതിന്റെ രൂപരേഖയെല്ലാം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതും സ്വന്തമായിത്തന്നെ. പുതിയ പദ്ധതികളെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതും അവയുടെ രൂപരേഖ സ്വയം എഴുതിയുണ്ടാക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഹരമായിരുന്നു.

ഭാഗ്യപരീക്ഷണമായ ലോട്ടറി ജീവകാരുണ്യത്തിന് ഉപകരണമാക്കിയാൽ അത് ജനങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനും ഗുണകരമാവുമെന്ന ചിന്ത ആദ്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചത് മാണിയാണ്. ആ പുതിയ ആശയത്തിന്റെ പിന്നാലെ മാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടന്നു. കേരളത്തിലെ കൃഷി ഹൈടെക്ക് ആയതും ഇത്തരം നവീനമായ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കാണിച്ച താത്പര്യത്തിന്റെ ഫലമാണ്.

സന്തതസഹചാരിയായ ചുമ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു. ജി.എസ്.ടി.യെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ചുമ അനുവദിച്ചില്ല. പാരീസിൽ മാത്രമാണ് പോകാനായത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ സന്ദർശനം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു- ജോയി ഓർത്തു.

ഉപദേശങ്ങളിൽ പ്രായോഗികത മാത്രം

ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും തികച്ചും പ്രായോഗികമായ നിർദേശങ്ങളാണ് മാണിയിൽനിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നതെന്ന് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സി.പി. നായർ പറഞ്ഞു. ‘എന്റെ ഒദ്യോഗികജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു മാണി. അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചതൊന്നുപോലും തെറ്റിയിട്ടില്ല’- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച എത്രചെറിയ കാര്യവും അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് മാണി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതെന്ന് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജോസ് സിറിയക് പറഞ്ഞു. ഒരുതവണ ബജറ്റ് മന്ത്രിസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽവകുപ്പിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി ഡിമാൻഡായി രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപടിച്ചത് ധനമന്ത്രിയായ മാണിയാണ്.

സീറ്റിൽനിന്ന് എണീറ്റ് മാണിതന്നെ തന്റെ പിറകിലെത്തി ചെവിയിൽപ്പറഞ്ഞു-‘ആ തുക അബദ്ധമാണ്. ഇതുംകൊണ്ട് സഭയിൽപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാവും’. മാണി പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ മിനിട്‌സിന്റെ ഭാഗമായി ശരിയായ തുക രേഖപ്പെടുത്തി.

‘ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന മന്ത്രിയായിരുന്നു മാണി. അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായാലും അത് മാന്യമായി മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ’-മുൻ ധനകാര്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വി. സോമസുന്ദരം പറഞ്ഞു.

ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതാ അബ്രഹാമേ...

സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുണമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മാണി പ്രകടിപ്പിച്ച താത്പര്യമാണ് ഭരണാധികാരിയെന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചതെന്ന് ധനകാര്യം, റവന്യു വകുപ്പുകളിൽ സെക്രട്ടറിയായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.കെ.എം. എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽപോലും അനാഥാലയങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫയൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ താൻ അയച്ചത് എബ്രഹാം ഓർക്കുന്നു. അതിന്മേൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒട്ടും വൈകിയില്ല. അനുകൂലമായിരുന്നു ഉത്തരവ്.

ഉദാരശീലനായ ധനമന്ത്രിയോടൊപ്പം ധനവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുക ക്ലേശകരമാണ്. ഉയർന്നുവരുന്ന പല നിർദേശങ്ങൾക്കും പണം കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയതീരുമാനം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. എതിർപ്പ് ഉയർത്തുമ്പോൾ മാണി സാർ ചോദിക്കും: ‘ഇത് നടത്താൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു താ എബ്രഹാമേ...’ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

