ആലപ്പുഴ: ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചതിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാലിന് ലഭിച്ച സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവി. 2019-ലെ അഭിമാന പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യമാകെ പാർട്ടിയെ ചടുലമാക്കാനുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ചുമലിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി ജനവിധി തേടുമോ എന്നതാണ് അണികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എ.ഐ.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത കൈവരൂ.

കഷ്ടിച്ച് രണ്ടുവർഷത്തിനിടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കെ.സി.യുടെ ഗ്രാഫ് കുതിച്ചുയരുന്നത്.

2017 ഏപ്രിൽ 30-നായിരുന്നു വേണുഗോപാൽ എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്. കർണാടകത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് നൽകിയത്. വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഭരണത്തിൽ നിലനിർത്താനായത് കെ.സി.യുടെ കൂടി വിജയമായിരുന്നു. അവിടെ സർക്കാർ വീണ്ടും കൂറുമാറ്റ ഭീഷണി നേരിട്ടപ്പോഴും കെ.സി. ഓടിയെത്തി അതിനെ തടുത്തുനിർത്തി.

ഈ പ്രവർത്തന മികവുകൾക്കുള്ള അംഗീകരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 21 മാസങ്ങൾക്കിടെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകസമിതി അംഗം, കോർ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ പദവികളിലേക്കും തുടർന്ന് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായുമുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം.

ഇന്ന് രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായി അറിയപ്പെടുന്ന കെ.സി.യുടെ കേരളത്തിലെ റോൾ ഇനി ദേശീയ നേതൃത്വമാണ് തീരുമാനിക്കുക.

ആലപ്പുഴ പാർലമെന്റ്‌ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിനിടയിലാണ് വേണുഗോപാലിന് പുതിയ സ്ഥാനലബ്‌ധി. പാർട്ടി യോഗങ്ങളിലും കരിമണൽ ഖനനമടക്കമുള്ള ജനകീയ വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്.

മുതിർന്ന നേതാവ് അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന സംഘടനാ ചുമതലയാണ് കെ.സി.ക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഗെഹ്‌ലോട്ട്. സംഘടനാ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഗെഹലോട്ട് രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവകാശമുന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കെ.സി.ക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസ് അങ്കത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനെ സംഘടനാ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് പാർട്ടിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പിഴവു കൂടാതെ നടപ്പാക്കാനാണെന്ന വാദവുമുണ്ട്.

