തൃശ്ശൂർ: ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വരവോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ബി.ജെ.പി.യും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാതയിലെത്തി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ചുമതലക്കാരുടെയും യോഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിലേക്കായി എന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ. ഒരു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആദ്യമായാണ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇത്തരമൊരു യോഗം നടക്കുന്നത്.

അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തശേഷം ആദ്യമായാണ് നഡ്ഡ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. യോഗത്തിൽ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ. സന്തോഷും പ്രസംഗിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഭാരിയുമായ ഡോ. അശ്വന്ത് നാരായണൻ, കേരളത്തിന്റെ പ്രഭാരി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ, സഹപ്രഭാരി സുനിൽകുമാർ, ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശ്, സെക്രട്ടറി എ. നാഗേഷ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. അനീഷ്‌കുമാർ എന്നിവരും വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഭരണംപിടിക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിലും എത്തിക്കണമെന്നും നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചയാണ് പിന്നീടു നടന്നത്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് തങ്ങളുടെകൂടി അംഗീകാരം വേണമെന്ന് പരിവാർ നേതാക്കൾ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിച്ചതായാണു വിവരം.

അമ്പതോളം ഹൈന്ദവ സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ അതത് നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിരക്കിട്ട യോഗങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് നഡ്ഡ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തെ യോഗത്തിനെത്തിയത്. തെക്കെ ഗോപുരനട നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തകർ എത്തിയിരുന്നു. 2016-ൽ താൻ ഇതേ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് പ്രവർത്തകരാണ് ഇത്തവണ ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മറ്റു മതമേലധ്യക്ഷന്മാമായി ചർച്ചയുണ്ടാവുമെന്ന് നേരത്തേ പ്രചാരണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല.

