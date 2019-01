കണ്ണൂർ: എമി ഷിറോണിന്‌ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ദിനമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച. പൂർവജീവിതത്തിന്റെ കർമഭാരം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ അവൻ അവളായി. നാല്പത്തൊന്ന്‌ ദിവസത്തെ കഠിനവ്രതത്തിനൊടുവിൽ ‘ജലസ’യിലൂടെ എമി പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു.

എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആചാരംപോലെ മതത്തിൽനിന്നും സമൂഹത്തിൽനിന്നും പുറത്തായവർക്കും ആചാരങ്ങളുണ്ടെന്ന്‌ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്‌ വൈകിയാണ്‌. ആണിൽനിന്നു പെണ്ണിലേക്കുള്ള രൂപാന്തരത്തിന്റെ ചടങ്ങായ ‘ജലസ’ അനുഷ്ഠിച്ചാണ്‌ എമി ഷിറോൺ സ്ത്രീയായി മാറിയത്‌. നിഗൂഢമാണ്‌ ‘ജലസ’യുടെ ചടങ്ങുകൾ. സന്തോഷിമാതയെന്ന ദൈവത്തിനു മുന്നിൽ അവർ പ്രാർഥിക്കുന്നു. രാത്രി 10 മണിക്കാണ്‌ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക. മുഖം മറച്ച്‌ അവളെ സന്തോഷിമാതയുടെ വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കും. ഗുരു ആദ്യം മഞ്ഞളിൽ അവളെ വിഭൂഷിതയാക്കും; പിന്നാലെ കൂടെയുള്ളവരും. ശേഷം മധുരം നൽകും. പിന്നെ മംഗല്യസൂത്രമണിയിക്കും. സമുദ്രത്തെ സാക്ഷിനിർത്തി ബലിയർപ്പിക്കും. പഴയ സ്വത്വം സമുദ്രത്തിലുപേക്ഷിച്ച്‌ അവൻ അവളായി മാറും.

ഡിസംബർ 10-നായിരുന്നു എമിയുടെ ലിംഗമാറ്റശസ്ത്രക്രിയ എറണാകുളം അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നത്‌. ആദ്യം കുടുംബത്തിൽനിന്ന്‌ ബഹിഷ്‌കൃതയായ എമിക്ക്‌ പിന്തുണയുമായി അമ്മയും സഹോദരിയുമെത്തി.

വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ലിംഗമാറ്റശസ്ത്രക്രിയക്കു ശേഷം പുരുഷൻ സ്ത്രീയായി മാറും. എന്നാൽ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കമ്യൂണിറ്റിയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ‘ജലസ’യിലൂടെ മാത്രമേ രൂപാന്തരത്തെ അംഗീകരിക്കൂ.

സ്വന്തം സ്വത്വം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് എമി പറയുന്നു. പിന്നീട്‌ എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ടത്‌ കണ്ണൂരിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ ആദ്യ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ യൂണിറ്റായ നന്മ കുടുംബശ്രീയിലായിരുന്നു. അവിടെനിന്നായിരുന്നു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം -എമി പറഞ്ഞു.

