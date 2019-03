തിരുവനന്തപുരം: റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ടത്തെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളുമായി പി.എസ്.എൽ.വി.യുടെ 47-ാം ദൗത്യം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്.

ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആദ്യമായി ഒരേസമയം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആദ്യമായി നാല് സ്ട്രാപ്ഓൺ മോട്ടോറുകൾ റോക്കറ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ബൂസ്റ്റർ മോട്ടോറുകൾ) ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന സവിശേഷതയുമുണ്ട്. പി.എസ്.എൽ.വി. സി-45 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽനിന്നാണ് കുതിച്ചുയരുക. റോക്കറ്റിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തെ ആദ്യമായി പരീക്ഷണതട്ടകമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇത്തവണ. നിലവിൽ പി.എസ്.എൽ.വി. വിക്ഷേപണത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വേർപെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ റോക്കറ്റ് ഭാഗം ബഹിരാകാശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാറാണ് പതിവ്.

ഇന്ത്യയുടെ എമിസാറ്റിനെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം അമേരിക്കയിൽനിന്നുള്ള 20 ഉപഗ്രഹങ്ങളും ലിത്വാനിയയിൽനിന്നുള്ള രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, സ്‌പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഒാരോ ഉപഗ്രഹവും സി-45 ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമിച്ച് സങ്കീർണപ്രക്രിയയിലൂടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനു പകരം ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങളെ റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിലനിർത്തിയുള്ള പഠനത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുക.

വരും വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ ചെറിയ റോബോട്ടുകളെപ്പോലും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ സാധ്യമാകും. ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വലിയ ചെലവില്ലാതെ നടത്താനാകുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ടം പരീക്ഷണതട്ടകമാവുന്ന നാലാം ഘട്ടത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷണ പേലോഡുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കപ്പലുകളിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. തയ്യാറാക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷനായ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അമച്വർ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ സഹായിക്കാനായി റേഡിയോ അമച്വർ സാറ്റലൈറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് പായ്ക്കറ്റ് റിപീറ്റിങ് സിസ്റ്റം, അയണോസ്ഫിയറിന്റെ പഠനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് സ്‌പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി തയ്യാറാക്കിയ പേലോഡ് എന്നിവയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ആദ്യം എമിസാറ്റിനെ 749 കിലോമീറ്റർ ഉയരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും. അവിടെനിന്ന് 504 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിക്കും. അവിടെനിന്ന് 485 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ‘റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ടം’ പരീക്ഷണതട്ടകമാകുന്നത്.

