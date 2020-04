ആലപ്പുഴ: കൊറോണക്കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തേക്കൊന്നു നോക്കൂ. ഭൂമിയെ വലംെവക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം നഗ്നനേത്രങ്ങൾകൊണ്ട് കാണാം. കേരളത്തിൽ ഈ മാസം 21-വരെ ഈ ആകാശക്കാഴ്ചയുണ്ട്. ഏറ്റവും നന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് 12-നാണ്.

ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 7.22-ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിൽനിന്ന് അല്പം ഉയരത്തിൽ മുതൽ നിലയം കണ്ടുതുടങ്ങും. 80 ഡിഗ്രിവരെ ഉയർന്ന് തെക്കുകിഴക്കായി 21 ഡിഗ്രി ഉയരത്തിൽ അസ്തമിക്കും. 80 ഡിഗ്രിവരെ ഉയരത്തിൽ നിലയം കാണുക എന്നത് അപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അഞ്ചുമിനിറ്റ് വരെ കാണാം.

19-ന് രാവിലെ 5.33-നും അഞ്ചു മിനിറ്റോളം ആകാശത്തിലൂടെ ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നതു കാണാം. തെക്കുകിഴക്കായി 10 ഡിഗ്രി ഉയരത്തിൽ മുതൽ കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന നിലയം 66 ഡിഗ്രിവരെ ഉയരത്തിലെത്തും. വടക്കുകിഴക്ക് 32 ഡിഗ്രിയോളം ഉയരെ നിലയം അപ്രത്യക്ഷമാവും.

21-നു രാവിലെ 5.35-നും അഞ്ചുമിനിറ്റോളം കാണാം. അധികം ഉയരത്തിലേക്കെത്തില്ല. പടിഞ്ഞാറുദിച്ച് വടക്കായി അസ്തമിക്കും. ചക്രവാളത്തോട് ചേർന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിൽനിന്നുവേണം അന്ന് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ. നല്ല ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുകളിൽനിന്ന് നന്നായി കാണാം.

11-നും വലിയ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാണാനാകും. വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി 20 ഡിഗ്രി ഉയരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് 29 ഡിഗ്രി ഉയരത്തിൽ പടിഞ്ഞാറായി അസ്തമിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് കാണാനാവുക.

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം

അമേരിക്ക, റഷ്യ, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ബ്രസീൽ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയിലെ ആറു രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്നു നിർമിച്ച വലിയ ബഹിരാകാശനിലയം. ഭൂമിയിൽനിന്ന് 330 കിലോമീറ്ററിനും 435 കിലോമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചാരം. സഞ്ചാരവേഗം സെക്കൻഡിൽ 7.66 കിലോമീറ്റർ. മണിക്കൂറിൽ 27,600 കിലോമീറ്റർ. 92.69 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരുതവണ വലംവെക്കും. ദിവസം 15.54 തവണ ഭൂമിയെ ചുറ്റും. ഭാരം 4,19,455 കിലോഗ്രാം. നീളം 72.8 മീറ്റർ, വീതി 108.5 മീറ്റർ, താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 935 ഘനമീറ്റർ. ആറുപേർക്കു താമസിക്കാൻ സൗകര്യം. ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ നിലയത്തിലുണ്ട്. മൂന്നുപേർകൂടി വ്യാഴാഴ്ച യാത്രയായി. ക്രിസ് കാസിഡി, അനാട്ടൊലി ഇവാനിഷിൻ, ഇവാൻ വാഗ്‌നർ എന്നിവരാണിത്. ഒക്ടോബർ വരെയാണ് അവരവിടെ കഴിയുക.

