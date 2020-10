തൃശ്ശൂർ: തൊഴിലില്ലായ്മ പെരുകുന്ന കോവിഡ് കാലത്തും ആശ്വാസമായി എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകളിൽ പ്ലേസ്‌മെന്റിനായി കമ്പനികളുടെ തിരക്ക്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരം കാഴ്ചവെക്കുന്ന പ്രധാന എൻജിനിയറിങ് കോളേജുകളിലെല്ലാം പ്ലേസ്‌മെന്റ് 80 ശതമാനത്തിനുമുകളിലാണ്. മുൻവർഷത്തെ ആകെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ 30 ശതമാനത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുമാസംകൊണ്ട് പൂർത്തിയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 25 ശതമാനമായിരുന്നു.

ഇന്‍ഫോസിസ്, ടി.സി.എസ്., കോഗ്നിസെന്റ് എന്നീ െഎ.ടി. കമ്പനികൾ കാന്പസ് നിയമനത്തിനായുള്ള ആദ്യഘട്ടനടപടി പൂർത്തിയാക്കി. കേരളത്തിലെ എൻജിനിയറിങ് കാമ്പസുകളിൽനിന്ന് ഏറ്റവുമധികം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ലേസ്‌മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 50 ശതമാനത്തിനുമുകളിലെത്തും.

രണ്ടുവട്ട പരീക്ഷയും രണ്ടുഘട്ട അഭിമുഖവും ഓൺലൈനിലാണ് നടക്കുന്നത്. നിയമനവും ജോലിയും ഓൺലൈനില്‍ത്തന്നെ. കോവിഡ്കാലം മാറ്റിയ രീതികളാണിത്. റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളിൽ 92 ശതമാനവും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതിയിലാണ്.

ശമ്പളപാക്കേജ് കുറച്ചില്ല

തൊഴിലിന് ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള കാലമാണിതെങ്കിലും ഒരു കന്പനിപോലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ശമ്പളപാക്കേജ് കുറച്ചില്ലെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലിക്ക് ഐ.ടി.കമ്പനികൾ ഇന്റർനെറ്റ് അലവൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളിലേതിനെക്കാൾ കൂടുതല്‍ പേരെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട്.

കോളേജ് പ്ലേസ്‍മെന്റ് ശതമാനം മുന്‍വർഷത്തെക്കാൾ കുറവ്/വർധന ശരാശരി വാർഷികശമ്പളം ഉയർന്ന ശമ്പളം കമ്പനികളുടെ എണ്ണം

1) തിരുവനന്തപുരം ഗവ. എന്‍ജിനിയറിങ് കോളേജ് 80 +5 4.5 ലക്ഷം 21 ലക്ഷം 70

2) ടി.കെ.എം. എൻജിനിയറിങ് കോളേജ്, കൊല്ലം 68 +10 4.75 ലക്ഷം 11 ലക്ഷം 45

3) മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ്, കോതമംഗലം 80 +4 4.7 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം 62

4) തൃശ്ശൂർ ഗവ. എൻജിനിയറിങ് കോളേജ് 81 +1 4.5 ലക്ഷം 18 ലക്ഷം 35.

5)എൻ.എസ്.എസ്. എൻജിനിയറിങ് കോളേജ്, പാലക്കാട് 80 +20 അഞ്ചുലക്ഷം 10 ലക്ഷം 60.

6) കണ്ണൂർ ഗവ. എൻജിനിയറിങ് കോളേജ് 60 -15 നാലുലക്ഷം 10 ലക്ഷം 20

* റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് നേരിട്ടെത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കമ്പനികൾ ജനുവരിയിൽ എത്തുമെന്ന് കലാലയങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

* കംപ്യൂട്ടര്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എം.സി.എ. എന്നിവയിലാണ് ഏറെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്.

* മെക്കാനിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്തുന്നത് കുറഞ്ഞു. സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കൂടി

Content Highlights: Increase in campus recruitment over the previous year