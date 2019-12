കൊച്ചി : ബലാത്സംഗക്കേസുകളിൽ കേരളവും ഒട്ടുംപിന്നിലല്ല. 2019-ൽ എട്ടുമാസത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർചെയ്തത് 1537 കേസുകൾ. മുൻവർഷങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

സ്ത്രീപീഡനക്കേസുകളിലെ കോടതി നടപടി ഇഴയുന്നതിനാൽ നീതികിട്ടാത്ത ഇരകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. മിക്ക കേസുകളിലും ഇരയോ സാക്ഷികളോ പ്രതികളുടെ സ്വാധീനത്തിനും ഭീഷണിക്കും വഴങ്ങി കൂറുമാറുന്നു. 2017 വരെ 1,28,000 ബലാത്സംഗകേസുകളാണ് വിചാരണ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വർഷം ശരാശരി 15 ശതമാനം കേസുകളിലേ വിചാരണ പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ. കേരളത്തിലാകട്ടെ ഇത് അഞ്ചുശതമാനത്തിൽ താഴെമാത്രം.

ബലാത്സംഗകേസുകളിൽ വൈദ്യപരിശോധന നടത്താൻ ലാബുൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതാണ് പ്രധാനപ്രശ്നം. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലം യഥാസമയം കിട്ടാറില്ല. നാലായിരത്തോളം കേസുകൾ ഫൊറൻസിക് ഫലം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഫൊറൻസിക് ജീവനക്കാരും കുറവാണ്. 400 പേർ വേണ്ടിടത്ത് 100-ൽ താഴെപേരേയുള്ളൂ.

10 വർഷം: കേസുകൾ മൂന്നിരട്ടി കൂടി

കുട്ടികൾക്കെതിരായ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ വർധിച്ചത് അഞ്ചിരട്ടി

2009 554

2010 617

2011 1132

2012 1019

2013 1221

2014 1347

2015 1256

2016 1656

2017 2003

2018 2105

2019 1,537 (ഓഗസ്റ്റ് വരെ)

കാരണങ്ങൾ

* ദാരിദ്ര്യം

* മദ്യപാനം

* മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം

* മൊബൈൽ ഫോൺ-ഇന്റർനെറ്റ് ദുരുപയോഗം

2019 ലെ കണക്ക് (ഓഗസ്റ്റ് വരെ)

തിരുവനന്തപുരം 211

കൊല്ലം 131

പത്തനംതിട്ട 68

ആലപ്പുഴ 78

കോട്ടയം 81

ഇടുക്കി 71

എറണാകുളം 1601

തൃശ്ശൂർ 137

പാലക്കാട് 116

മലപ്പുറം 150

കോഴിക്കോട് 119

വയനാട് 67

കണ്ണൂർ 72

കാസർകോട് 70

റെയിൽവേ 3

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് 3

Content Highlights: in Kerala within eight months; 1537 rape case