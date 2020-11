കാഞ്ഞങ്ങാട്: ’പൊന്നുമക്കളുമൊത്തുള്ള ജീവിതത്തേക്കാൾ വലുതായി ഏതു സന്തോഷമാണുള്ളത്. അവരുടെ ജീവനു പകരമാകുമോ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവും’-കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ ലോട്ടറിയടിച്ചതറിഞ്ഞപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ ഗോവിന്ദന് മറ്റൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മക്കളുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ മനംനൊന്ത് ജിവിക്കുകയാണ് ഗോവിന്ദനും ഭാര്യ ഉഷയും. ഇവരുടെ മൂന്നു മക്കളിൽ രണ്ടുപേരും അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചു. മകൾ ജിജി, മകൻ ജിജേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇരുവർക്കും 25 വയസ്സാകുമ്പോഴായിരുന്നു മരണം. എന്താണ് ഇരുവരുടെയും അസുഖമെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ജിജേഷിന് ബി.എ. ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്കായിരുന്നു. ജിജി എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരി. അസുഖം കൂടി വന്ന് ഇരുവരും കിടപ്പിലായി. കേരളത്തിലെയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആസ്പത്രികളിലെത്തി ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

ഇവരുടെ ദൈന്യം മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ നാനാ ദിക്കിൽനിന്നും സഹായമെത്തി. ഒരുദിവസം മക്കളെയും കൊണ്ട് വെല്ലൂരിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആംബുലൻസിന്റെ ചെലവ് തൃശ്ശൂരിൽനിന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി കാൽലക്ഷം രൂപ അയച്ചു തന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് കോട്ടച്ചേരി-രാംനഗർ റോഡിലെ ശരണ ജൂവലറിയിൽ സ്വർണപ്പണിക്കാരനാണ് പൊള്ളക്കട ’ജിഷ നിവാസി’ലെ പി.സി.ഗോവിന്ദൻ. തിങ്കളാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത വിൻവിൻ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഡബ്ല്യു.എച്ച്. 732140 നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമടിച്ചത്. രണ്ടുപതിറ്റാണ്ടായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന്‌ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ലോട്ടറി ഏജന്റ് നീലേശ്വരം കോയാമ്പുറത്തെ കളത്തിൽ ദിവാകരനിൽനിന്നാണ് ലോട്ടറി വാങ്ങിയത്. കടയിലെത്തിയ ദിവാകരൻ ഒരു ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധിച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മേലാങ്കോട് സ്വദേശി പി.വി.ചന്ദ്രൻ നടത്തുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലെ മണികണ്ഠ ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽനിന്നാണ് ദിവാകരൻ ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ലോട്ടറിയെടുത്തത്‌.

