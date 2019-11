തിരുവനന്തപുരം: മകളുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അറസ്റ്റുചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്ന് ചെന്നെ ഐ.ഐ.ടി.യിൽ മരിച്ച ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്. ഫാത്തിമയുടെ ലാപ്‌ടോപ്പും ടാബും കൈവശമുണ്ട്. അവ അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറുന്നകാര്യം നിയമവിദഗ്‌ധരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു.

കൊട്ടൂർപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തനിക്കും കൊല്ലം മേയർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത് പരിഷ്കൃതസമൂഹത്തിൽ ആരും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. തമിഴ്‌നാട് സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അഡീഷണൽ കമ്മിഷണർ ഈശ്വരമൂർത്തി ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരം ഫാത്തിമയുടെ ഫോണിലെ വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശത്തിന്റെ ഇമേജ് ഉൾപ്പടെ അത്യാവശ്യം രേഖകൾ കൈമാറി. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചശേഷമേ അറസ്റ്റുണ്ടാകൂവെന്നാണ് ഈശ്വരമൂർത്തി പറഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതായും അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: iit madras student fathima latheef death; father says if not arrest accused will reveal more details