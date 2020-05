തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലും രോഗനിർണയത്തിലും കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ കൗൺസിൽ (ഐ.സി.എം.ആർ.). രോഗീപരിചരണത്തിനൊപ്പം സമ്പർക്കമുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്നതിലും കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഐ.സി.എം.ആർ. പകർച്ചവ്യാധി-സമ്പർക്കരോഗവിഭാഗം മേധാവി ഡോ. രാമൻ ഗംഗാഖേഡ്കർ പറഞ്ഞു.

* ബുധനാഴ്ചവരെ സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധിച്ചത് 34,599 സാംപിൾ. 34,063 നെഗറ്റീവ്. ബുധനാഴ്ച പരിശോധിച്ചത് 1154 സാംപിൾ.

* മെഡിക്കൽകോളേജുകളിലടക്കം 14 ലാബുകൾ സർക്കാർമേഖലയിൽ. രണ്ട് ലാബുകൾ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ. നാല് സ്വകാര്യലാബുകൾക്കുകൂടി കഴിഞ്ഞദിവസം അനുമതികിട്ടി. ആഴ്ചയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് 900 സാംപിൾ.

* സ്രവപരിശോധനയ്ക്കായി 466 പി.സി.ആർ. മെഷീനുകൾ. 65,000 സ്വാബ് ശേഖരണ ഉപകരണങ്ങൾ, 45,000 പി.സി.ആർ. ഏജന്റ് കിറ്റ്, 38,000 ആർ.എൻ.എ. എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കിറ്റ് എന്നിവ ശേഖരത്തിലുണ്ട്.

* കേരളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിച്ചത് 70 ദിവസംകൊണ്ട്. ദേശീയശരാശരി എട്ടുമുതൽ ഒൻപതുദിവസംവരെ.

രോഗമുക്തി 92.03 ശതമാനം

502 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണം മൂന്ന്. മരണനിരക്ക് 0.6 ശതമാനം മാത്രമാണ്. 469 പേർ രോഗമുക്തർ. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 92.03 ശതമാനം.

