അഞ്ചൽ (കൊല്ലം) : അഞ്ചൽ തടിക്കാട് അമൃതയിൽ ജയൻ (45), ഭാര്യ രേഖ (40) എന്നിവരെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

ഇടമുളയ്ക്കൽ പൊടിയാട്ടുവിളയിലെ ബാർബർഷോപ്പ് ഉടമയാണ് ജയൻ. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. മുറിക്കുള്ളിൽനിന്ന് ശബ്ദംകേട്ട് ബന്ധുക്കൾ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. കിടപ്പുമുറിയുടെ കതക് ഉള്ളിൽനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് കിടപ്പുമുറിയുടെ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തുകടന്നാണ്‌ ഇരുവരെയും അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്‌.

രേഖയുടെ തലയ്ക്കും മുഖത്തും വെട്ടേറ്റ മുറിവുകളുണ്ട്. ജയനെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയിലാണ്‌ കണ്ടെത്തിയത്‌. രേഖയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവാണ് ജയൻ. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി അത്താഴവും കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാനായി മുറിയിലേക്ക് പോയതാണ് ഇരുവരും. പത്തുവർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹം. ആദ്യവിവാഹത്തിൽ രേഖയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. ഇവരും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. രോഗങ്ങൾകാരണം ജയൻ മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായശേഷമേ കാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്നും അഞ്ചൽ പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്‌ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനുശേഷം അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

