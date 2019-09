കൊല്ലം: ഇന്ത്യയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപവത്കരിച്ച് എത്ര കാലമായി എന്നതിൽ സി.പി.എമ്മിനും സി.പി.ഐ.ക്കും വ്യത്യസ്ത നിലപാട്. നൂറുവർഷമാകുന്നുവെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ സി.പി.എം. ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് തികയുന്നതേയുള്ളൂവെന്ന നിലപാടിലാണു സി.പി.ഐ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സി.പി.ഐ. ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമില്ല.

ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകദിനമായി സി.പി.എം. കണക്കാക്കുന്നത് 1920 ഒക്ടോബർ 17-നാണ്. 1917-ലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ ആവേശംകൊണ്ട് രഹസ്യമായി, ഇന്നത്തെ ഉസ്ബെക്കിസ്താനിൽപ്പെട്ട താഷ്‌കെന്റിലെത്തിയ വിപ്ലവകാരികൾ അവിടെവെച്ചാണ് 1920-ൽ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപവത്കരിച്ചത്. വീരേന്ദ്രനാഥ് ചതോപാധ്യായ, അബനി മുഖർജി, മുഹമ്മദ് സാഫിക് എന്നിവരായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനികൾ.

1921-ൽ അഹമ്മദാബാദിൽ ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ വിതരണംചെയ്യുകയും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ മൗലാന ഹസ്രത്ത് മൊഹാനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്പൂർണസ്വാതന്ത്യം വേണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു.

എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപവത്കരിച്ചത് 1925 ഡിസംബർ 26-ന് കാൻപുരിലാണ്. ഇതിനെയാണ് സ്ഥാപകവർഷമായി സി.പി.ഐ. കണക്കാക്കുന്നത്. എസ്.വി. ഘാട്ടെ, എം.എൻ. റോയി, സത്യഭക്തൻ, അബനി മുഖർജി, ചാരുമജുംദാർ എന്നിവർ മുൻകൈയെടുത്താണ് ഈ സമ്മേളനം വിളിച്ചത്. എസ്.വി. ഘാട്ടെയായിരുന്നു പ്രഥമ സെക്രട്ടറി. സി.പി.ഐ.യും സി.പി.എമ്മും തമ്മിലുള്ള തർക്കവിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ രൂപവത്കരണം.

ഒരുവർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷപരിപാടികളാണ് സി.പി.എം. ആസൂത്രണംചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്‌ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 17-നു തുടങ്ങി 2020 ഒക്ടോബർ 17 വരെ വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും.

Content Highlights: How old is the Communist Party of India?