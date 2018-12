മൂന്നാർ: മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യുവിന്റെ കുടുംബത്തിനായി വട്ടവടയിൽ നിർമിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ജനുവരി 14-ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. വട്ടവട കൊട്ടാക്കമ്പൂരിൽ നിർമിച്ച വീടിനുസമീപം രാവിലെ പത്തിനു ശേഷമാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. പാർട്ടി സ്വരൂപിച്ച കുടുംബസഹായനിധിയും ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൈമാറും. വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ടൈലുകൾ പാകുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. വട്ടവട-കൊട്ടാക്കമ്പൂർ റോഡിൽ സി.പി.എം. വിലകൊടുത്തുവാങ്ങിയ ഭൂമിയിലാണ് 1256 ചതുരശ്രയടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടു നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് വീടിന്റെ കല്ലിടീൽകർമം നിർവഹിച്ചത്. ജൂലായ്‌ രണ്ടിനാണ്, എസ്.എഫ്.ഐ.നേതാവും മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ബിരുദവിദ്യാർഥിയുമായിരുന്ന അഭിമന്യു കുത്തേറ്റുമരിച്ചത്.

