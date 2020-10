നരിക്കുനി(കോഴിക്കോട്): മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിനായി ഫോണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ലഭിച്ചത് ലാപ്ടോപ്പ്. പുന്നശ്ശേരി കട്ടയാട്ട് റഹീം-സജ്ന ദമ്പതിമാരുടെ മകന്‍ നരിക്കുനി ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറിയില്‍ എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പ്രവേശനം നേടിയ ജസില്‍ അബൂബക്കറിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലാപ്ടോപ്പ് സ്‌നേഹസമ്മാനമായി നല്‍കിയത്.

സഹോദരങ്ങളായ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍ ജാസിര്‍ റഹ്മാനും പന്നൂര്‍ ഗ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറിയില്‍ പ്ലസ് വണിന് പ്രവേശനം നേടിയ ജസ്ലി ഹനാനുമായി ഫോണിന് അടിപിടിയുണ്ടായപ്പോഴാണ് ഓണ്‍ലൈനായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നല്‍കാനായി തീരുമാനിച്ചതും വീട്ടുകാരറിയാതെ ഗൂഗിളില്‍ നോക്കി മെയില്‍ കണ്ടെത്തി അയച്ചതും.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ വിലാസം തിരക്കി വിളിവന്നു. ഇതോടെ പോലീസ് വീട്ടില്‍ വരുമോ എന്ന പരിഭ്രമത്തിലായിരുന്നു കുട്ടി. ഇതിനുശേഷമാണ് വീട്ടുകാരറിയുന്നതും വിലാസം അയക്കുന്നതെന്നും കോഴിക്കോട്ട് കട നടത്തുന്ന പിതാവ് റഹീം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ചുമതലവഹിക്കുന്ന പി.എ. വെള്ളിയാഴ്ച തിരുനവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് നന്നായി പഠിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശത്തോടെ ലാപ്‌ടോപ്പ് കൈമാറിയത്.

ജസില്‍ ഇപ്പോള്‍ ആലസ്യം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് രാവിലെ പതിവിലും നേരത്തേ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വീട്ടമ്മയായ മാതാവ് സജ്ന. കാരക്കുന്നത്തെ പുന്നശ്ശേരി എ.എം. യു.പി. സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് 2019-20ല്‍ യുഎസ്.എസ്. ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ടോപ്പ് സ്‌കോററായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് സമ്മാനം ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബം.

content highlights: high school student who requested smart phone for online class gets laptop from chief minister