കൊച്ചി: റാഗിങ്ങിനെതിരേ സ്വന്തം കോളേജിൽ പ്രചാരണം നടത്തണമെന്ന് റാഗിങ് കേസിലുൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളോട് ഹൈക്കോടതി. കണ്ണൂർ മമ്പറം ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി കോളേജിലെ പത്തു വിദ്യാർഥികളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി. സുധീന്ദ്രകുമാറിന്റെ നിർദേശം.

ചെയ്തകാര്യത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഉണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഒരേസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. തെറ്റുചെയ്തതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതിനാൽ റാഗിങ് എങ്ങനെ ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികളെ തകർക്കുമെന്നതിനെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ കോളേജ് റാഗിങ് വിമുക്തമാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

രക്ഷിതാക്കളും കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു. മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. മക്കളെ എൻജിനീയറോ മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനോ ആക്കുന്നതിലുപരി നല്ലമനുഷ്യരാക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് -കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റാഗിങ് കേസ് ഒത്തുതീർന്നെന്നും അതിനാൽ കേസ് റദ്ദാക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ബി.എ. വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി. ഷൂസ് ധരിച്ച്‌ വന്നെന്നപേരിൽ ഒന്നാംവർഷ വിദ്യാർഥിയെ മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഉപദ്രവിച്ചെന്നാണ് കേസ്.

കുട്ടികൾ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്ക് നിർദേശം നൽകി. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞശേഷം, അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികളുടെ പേരിലെ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹർജി പിന്നീട്‌ പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

വിദ്യാർഥികളോട് പറഞ്ഞത്:

* റാഗിങ് സമൂഹത്തിന് ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ ശരീരത്തിലേറ്റ മുറിവ് ഉണങ്ങിയാലും മനസ്സിലെ മുറിവുണങ്ങില്ല

* പലരും റാഗിങ്ങിനിരയായി മാനസികപ്രശ്നത്തിലേക്ക് വഴുതിവീണ് മരണംവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ നല്ലനിലയിലെത്തേണ്ടവർ ഒന്നുമല്ലാതായിട്ടുണ്ട്

* റാഗിങ് നടത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. റാഗിങ് കേസിൽപ്പെട്ടാൽ അത് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെവരെ ബാധിക്കും. ജോലിക്ക് ചേരുമ്പോൾ കേസിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടിവരും. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാൻവരെ അത് തടസ്സമാവും

* ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറ്റുവിദ്യാർഥികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അതിനായി കോളേജിൽ റാഗിങ് വിരുദ്ധപ്രചാരണം നടത്തണം

രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്:

* മക്കൾ വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് മക്കൾ ആദ്യം കേട്ടെന്നുവരില്ല. എങ്കിലും അവർക്ക് നേർവഴി കാട്ടാനുള്ള ശ്രമം തുടരണം

* ജഡ്ജിയായിരിക്കേ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കേസ് മുന്നിലെത്തി. ക്ലാസിൽ ഒന്നാമനായി പഠിച്ച വിദ്യാർഥി നാലുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസാണ്. കുറ്റംചെയ്യാൻ കാരണമെന്തെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആണ് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ആ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശരിയായ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.

