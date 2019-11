തിരുവനന്തപുരം: ഹൈക്കോടതിവിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുമെങ്കിലും പരിശോധന ഉടൻ കർശനമാക്കിയേക്കില്ല. കുട്ടികൾക്കുൾപ്പെടെ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നത് ജനരോഷമുണ്ടാക്കുമെന്ന ഭയവും സർക്കാരിനുണ്ട്.

എന്നാൽ, കോടതിയുത്തരവുപ്രകാരം നിയമാനുസൃതമായ നടപടി ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും. ഹെൽമെറ്റ് പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഗതാഗത കമ്മിഷണർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകും. പോലീസ് മേധാവിയും ഇതേ രീതിയിൽ സർക്കുലർ ഇറക്കും. വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പോലീസ്, മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പുകളോട് ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയും ആവശ്യപ്പെടും. ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ കത്ത് നൽകുമെന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. ജ്യോതിലാൽ മാതൃഭൂമിയോടു പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര മോട്ടോർവാഹന നിയമഭേദഗതിയിൽ സെക്‌ഷൻ 129 പ്രകാരം ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കും പിൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും നാലുവയസ്സിനു മേലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നുമുതൽ നടപ്പാക്കേണ്ട നിബന്ധനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതുൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഭേദഗതിയായതിനാൽ 129 ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്‌ഷൻ നടപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിർദേശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഹെൽെമറ്റ് ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതിനാൽ സർക്കാരും ഇതിൽ ഇടപെടാൻ താത്പര്യം കാണിച്ചില്ല. റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സുപ്രീംകോടതി ഉന്നതതല സമിതിയുടെ ഹെൽെമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാത്തതിന് സംസ്ഥാനസർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

ഇരുചക്ര വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്നവർക്കാണ് മരണസാധ്യത കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നിലിരിക്കുന്നവരാകും ദൂരേക്കു തെറിച്ചുവീഴുക. തലയ്ക്കു പരിക്കേൽക്കാനാണു സാധ്യത കൂടുതൽ. ഇതുസംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അപ്പീൽ സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു

കൊച്ചി: കേരള മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ 347 എ വകുപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്തതിനെതിരേ നൽകിയ അപ്പീൽ പിൻവലിക്കുന്നതായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നതിൽ ഇളവനുവദിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് നവംബർ 14-ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ഭേദഗതിക്കു മുമ്പുള്ള കേന്ദ്ര മോട്ടോർവാഹന നിയമത്തിലെ 129-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹെൽെമറ്റ് ധരിക്കുന്നതിൽ ഇളവ് നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിെൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2003-ൽ കേരള മോട്ടോർവാഹന നിയമത്തിൽ 347 എ വകുപ്പ് സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തി.

ഇതു ചോദ്യംെചയ്തുള്ള ഹർജികൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഹൈക്കോടതി 2015 ഒക്ടോബർ 16-ന് ഈ വകുപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്തു. സ്റ്റേക്കെതിരേ സർക്കാർ അപ്പീലും നൽകി. ഇത് കോടതിയുെട പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥ എടുത്തുകളഞ്ഞ് ഈ വർഷം കേന്ദ്രസർക്കാർ മോട്ടോർവാഹന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹെൽമെറ്റ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവുനൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

ഇരുചക്രവാഹനം ഒാടിക്കുന്നവർക്കും പിന്നിലിരിക്കുന്നവർക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്നാണ് ഭേദഗതിയിൽ പറയുന്നത്.

