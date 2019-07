തിരുവനന്തപുരം: തിമർത്തുപെയ്ത മഴ ശനിയാഴ്ചയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ലോഗോ ജങ്ഷനിൽ കബീറിന്റെ മകൻ റാഫി (14) കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം വീടിനു സമീപമുള്ള കുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ രണ്ടുദിവസത്തിനിടെ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി.

രാവിലെ ഫോർട്ടുകൊച്ചി കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ കാണാതായി. വെള്ളിയാഴ്ച നീണ്ടകരയ്ക്കടുത്ത് വള്ളംമറിഞ്ഞ് കടലിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. തമിഴ്നാട് കൊല്ലംകോട് നീരോടി സ്വദേശികളായ ജോൺ ബോസ്കോ, ലൂർദ്‍രാജ്, സഹായ രാജ് എന്നിവരെയാണു കാണാതായത്. കിടങ്ങൂർ കാവാലിപ്പുഴയിൽ കാണാതായ ചേർപ്പുങ്കൽ കളപ്പുരയ്കൽ മനേഷ് സെബാസ്റ്റ്യനെ കണ്ടെത്തിയില്ല.

വിഴിഞ്ഞം തീരത്തുനിന്ന് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് മീൻപിടിക്കാൻ പോയി കടലിൽ കുടുങ്ങിയ നാലു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശനിയാഴ്ച മടങ്ങിയെത്തി. പൂവാർ സൗത്ത് കൊല്ലങ്കോട് പൊയ്പ്പള്ളി വിളാകം സ്വദേശി ബെന്നി(33), പുല്ലുവിള പുതിയതുറ പുരയിടത്തിൽ ആന്റണി(50), പുല്ലുവിള പള്ളികെട്ടിയ പുരയിടത്തിൽ യേശുദാസൻ(55), പുതിയതുറ കിണറ്റുവിള പുരയിടത്തിൽ ലൂയിസ് (53) എന്നിവരാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ മടങ്ങിയെത്തിയത്.

നാലുദിവസം കൂടി കനത്തമഴ

സംസ്ഥാനത്ത് നാലുദിവസംകൂടി കനത്തമഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മഴക്കെടുതിക്ക് ഇരയായവർക്കായി ഏഴു ജില്ലകളിലായി പത്ത് ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. 165 കുടുംബങ്ങളിലെ 835 പേർ ഈ ക്യാന്പുകളിലുണ്ട്.

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും. അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചില ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 25-ഓടെ മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം. ഞായറാഴ്ച ഇടുക്കി, കാസർകോട്, തിങ്കളാഴ്ച മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയതായി മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ അറിയിച്ചു. രണ്ടുദിവസം കൂടി ജാഗ്രത തുടരും. മഴ ശക്തമായി തുടർന്നാലും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാസർകോട് കുട്‌ലുവിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെവരെ 30.6 സെന്റീമീറ്റർ മഴ പെയ്തു. ഹോസ്ദുർഗിൽ 27.7, കണ്ണൂരിൽ 21.8, വടകരയിൽ 19 സെന്റീമീറ്ററും മഴ പെയ്തു.

ക്യാന്പുകളും അവിടെ കഴിയുന്നവരും: തിരുവനന്തപുരം (ഒന്ന്- 230 പേർ), കൊല്ലം (ഒന്ന്-103), ആലപ്പുഴ (രണ്ട്-199), തൃശ്ശൂർ(രണ്ട് -16), കോഴിക്കോട് (ഒന്ന്-191), കണ്ണൂർ(രണ്ട് -85), കാസർകോട്(ഒന്ന്-നാല്).

