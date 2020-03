തിരുവനന്തപുരം: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. സാധാരണ താപനിലയിൽനിന്ന് 4.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസെങ്കിലും ചൂട് കൂടാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉഷ്ണതരംഗമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

പുറംജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും നഗരങ്ങളിലും റോഡുകളിലുമുള്ളവർ വെയിലേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി വൈകുന്നേരം നാലുവരെയെങ്കിലും തണലിലേക്ക് മാറണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച 37.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ഉയർന്ന താപനില.

കെട്ടിടനിർമാണ തൊഴിലാളികൾ, പൊതുമരാമത്ത് ജോലിക്കാർ, കർഷകർ, പോലീസ്, ഹോം ഗാർഡുകൾ, ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണവിതരണക്കാർ, തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ, ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികർ, ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾ, ചെത്തുതൊഴിലാളികൾ, തെങ്ങുകയറ്റക്കാർ തുടങ്ങിയവർ മുൻകരുതൽ പാലിക്കണം.

ധാരാളം വെള്ളംകുടിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ശരീരം തണുപ്പിക്കുകയും വേണം. പ്രായമായവർ, കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ, രോഗങ്ങളുള്ളവർ തുടങ്ങിയവരെ ചൂടുമൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇവർ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് അതോറിറ്റി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: heat wave is likely in Kozhikode district