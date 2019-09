തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയിലേക്ക് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സദസ്സ് വരവേറ്റത് നിറഞ്ഞ കൈയടികളോടെ. നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷ സമാപനച്ചടങ്ങായിരുന്നു വേദി. ‘എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം’ എന്ന്‌ ഗവർണർ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോഴേ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസ്സിൽനിന്നു കരഘോഷമുയർന്നു. ‘എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ..?’ എന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ‘അതെ...’ എന്നു സദസ്സിൽനിന്നു മറുപടികൂടി എത്തിയപ്പോൾ ഗവർണർ ആവേശത്തിലായി.

തുടർന്ന് സദസ്സിനോട് ഒരു ക്ഷമാപണം. മലയാളത്തിൽ തുടർന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാപ്തനല്ല. എന്നാൽ, അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ നിശ്ചയമായും ശ്രമിക്കും. ഇവിടെ ഗവർണറായി തന്നെ നിയമിച്ചുള്ള അറിയിപ്പു വന്നപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചുപോലും ആലോചിക്കുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് സംസാരഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിലായതിൽ ഇത്തവണത്തേക്കു ക്ഷമിക്കൂ- ഗവർണർ പറഞ്ഞു. കസവുമുണ്ടും ഷർട്ടുമണിഞ്ഞ് തനി മലയാളിയായാണ് ഘോഷയാത്ര ആസ്വദിക്കാനും തുടർന്നു നടന്ന സമാപനച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഗവർണർ എത്തിയത്.

