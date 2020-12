തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരേ പ്രമേയം പാസാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനുമതി നൽകിയേക്കും.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിമാരായ എ.കെ. ബാലൻ, വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ, സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഗവർണറുമായി ചർച്ചനടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും ഗവർണർക്ക് കത്തുമെഴുതി. ഗവർണറുടെ നിലപാട് സർക്കാരിന് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് സൂചന. 31-നാണ് സമ്മേളനം.

23-ന് സമ്മേളനം ചേരാൻ മന്ത്രിസഭ ശുപാർശ ചെയ്തെങ്കിലും ഗവർണർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് 31-ന് വീണ്ടും സഭ ചേരാൻ മന്ത്രിസഭ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടുമെന്നാണ് സൂചന.

മന്ത്രിമാരായ എ.കെ. ബാലനും വി.എസ്. സുനിൽകുമാറും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചത്. സമ്മേളനം ചേരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വിശദമായി അറിയിക്കാത്തതിലാണ് വിഷമമെന്ന് ഗവർണർ അവരോട് പറഞ്ഞു. പ്രമേയം എന്തെന്നതല്ല പ്രശ്‌നം. ഭരണഘടനാത്തലവൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തിനാണ് സമ്മേളനം ചേരുന്നതെന്ന് താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരേ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നതും ഗവർണർ ഓർമിപ്പിച്ചു.

ഗവർണറുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്ക് വീണ്ടും കത്തയച്ചത്. സമ്മേളനത്തിനുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യം മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ജനുവരി എട്ടിന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിക്കാനാണ് സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ചത്. അപ്പോഴും പ്രത്യേകസമ്മേളനം ചർച്ചാ വിഷയമായി. ആദ്യ ശുപാർശ നൽകിയപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കാത്തതിലുള്ള അതൃപ്തി സ്പീക്കറെയും ഗവർണർ അറിയിച്ചു.

ബദൽ കാർഷിക നിയമം ജനുവരിയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ

പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ കർഷക സമരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം കാർഷിക നിയമങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കും. പ്രതിപക്ഷവുമായുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. ഗവർണർ വായിക്കേണ്ട നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും കാർഷികനിയമങ്ങൾക്കെതിരേ പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി എട്ടിന് ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽത്തന്നെ കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരേയുള്ള ബദൽ നിയമവും അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കും.

