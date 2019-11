തിരുവനന്തപുരം: മൊബൈൽഫോൺ മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പതിന്നാലുകാരനെ വീട്ടിൽക്കയറി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. തടികൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റ് കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞ കുട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ആനയറ ഊളൻകുഴി രാജന്റെ മകൻ നീരജിനാണ് മർദനമേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. പ്രതികൾക്കെതിരേ പോലീസ് കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.

കണ്ണമ്മൂല പുത്തൻപാലം വയൽ നികത്തിയ വീട്ടിൽ ആർ.അരുൺ(33), കൊല്ലൂർ തോട്ടുവരമ്പ് വീട്ടിൽ ബി.രാജേഷ്(34) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വാതിൽപൊളിച്ച് വീടിനുള്ളിൽ കടന്ന് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചത്.

22-ന് രാത്രി 11നാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് നീരജിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മാതാപിതാക്കൾ വേർപെട്ട് കഴിയുന്നതിനാൽ മിക്കവാറും കുട്ടി വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്തായിരുന്നു ആക്രമണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

നീരജിന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്താണ് പ്രതികൾ. ഇവർ കുട്ടിയുടെ വീടിനു സമീപമിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽഫോൺ കാണാതായി. ഫോൺ നീരജ് എടുത്തതാണെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു മർദനം.

വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രതികൾ പിൻവാതിൽ പൊളിച്ചാണ്‌ ഉള്ളിൽ കടന്നത്. ശബ്ദംകേട്ടുണർന്ന നീരജിനെ ചെകിട്ടത്ത് അടിച്ചുവീഴ്ത്തി. കത്തികാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബൈക്കിൽ കയറ്റി ചാക്ക ബൈപ്പാസിനു സമീപമുള്ള കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. തുടർന്നായിരുന്നു മർദനം. നീരജ് നിലവിളിച്ചെങ്കിലും സമീപത്ത് ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ സഹായത്തിന് ആരുമെത്തിയില്ല.

അരുണാണ് ആദ്യം തടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചത്. അടികൊള്ളാതിരിക്കാൻ കുട്ടി ഇടതുകൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞു. അടിയേറ്റ് കൈ ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങി. പിന്നീട് വലതുകാലും അടിച്ചൊടിച്ചു. താഴെവീണ നീരജിനെ ദേഹമാസകലം അടിച്ചു. വയറിലും നടുവിലും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂറോളം പ്രതികൾ നീരജിനെ മർദിച്ചു. അവശനായപ്പോൾ തിരികെ ബൈക്കിൽ കയറ്റി വീടിനു മുന്നിൽകൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു. പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്ന് കത്തികാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതുകണ്ട പരിസരവാസികളാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

പേട്ട സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.ആർ.ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ പ്രതികളെ ആനയറയ്ക്കു സമീപം വച്ച് പിടികൂടി. നിരവധി ക്രിമിനൽകേസുകളിലെ പ്രതികളാണ് ഇരുവരുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

