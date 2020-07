കൊച്ചി: സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ ഭീകരബന്ധത്തിനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ എൻ.ഐ.എ.യ്ക്കു ലഭിച്ചു. കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻ.ഐ.എ. കോടതിയിൽ നൽകിയ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടും ഇക്കാര്യം അടിവരയിടുന്നതാണ്. ഫൈസൽ ഫരീദിനെ ദുബായിൽനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതോടെ എൻ.ഐ.എ. അന്വേഷണത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വിദേശത്തുനിന്ന് ഭീമമായ തോതിൽ സ്വർണം കടത്തിയത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. സ്വർണക്കടത്തിലൂടെ കിട്ടിയ പണം വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതിൽ തമിഴ്‌നാട് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടെന്നും സംശയമുണ്ട്. തീവ്രവാദപ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് പോലീസ് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചിലരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നാണു സൂചന.

വിദേശത്തുനിന്ന് കടത്തിയ സ്വർണം എത്തിച്ചേർന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് എൻ.ഐ.എ. ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം സ്വദേശി റമീസും മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ജലാലുമാണ് ഇവരിലേക്കുള്ള വഴികളെന്നാണ് എൻ.ഐ.എ. കരുതുന്നത്. തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലെ അറസ്റ്റായതിനാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരങ്ങളെല്ലാം പ്രയോഗിക്കാമെന്നതാണ് എൻ.ഐ.എ. അന്വേഷണത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ നൽകുന്നത്.

