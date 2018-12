തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നാലുപാർട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടതുമുന്നണി വിപുലീകരിച്ചു. ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ (എൽ.ജെ.ഡി.), ഐ.എൻ.എൽ., ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ്, കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) എന്നീ പാർട്ടികളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഉപാധികളില്ലാതെയാണ് മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായതെന്ന് എൽ.ജെ.ഡി. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.വി. ശ്രേയാംസ്‌കുമാർ, കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാൻ ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് എന്നിവർ പ്രതികരിച്ചു. സി.കെ. ജാനുവിന്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭയടക്കം ഇടതുമുന്നണിയുമായി സഹകരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും മുന്നണി കൺവിനർ എ. വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

കാൽനൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ഐ.എൻ.എല്ലിനെ ഇടതുമുന്നണിയിലെടുക്കുന്നത്. മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനോട് എൽ.ഡി.എഫിൽ നേരത്തേ അനുകൂല നിലപാടായിരുന്നില്ല. ചെറുപാർട്ടികൾ ലയിച്ച് ഒന്നായി മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. നിലവിൽ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ സ്കറിയാ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ്, എൻ.സി.പി., ജനതാദൾ (എസ്) എന്നീ പാർട്ടികളിലേക്കാണ് ലയനസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നത്. സ്കറിയാതോമസുമായി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ലയനചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു. ‌‌‌

എൽ.ജെ.ഡി.യുമായി ലയന ചർച്ച നടത്താൻ ജനതാദൾ(എസ്) തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ലയനം അജൻഡയിലില്ലെന്ന് എൽ.ജെ.ഡി. വ്യക്തമാക്കുകയും ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽത്തന്നെ മുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് സി.പി.എമ്മിന് കത്തുനൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് ലയനശേഷം മുന്നണി വിപുലീകരണമെന്ന നയം എൽ.ഡി.എഫ്. ഉപേക്ഷിച്ചത്.

എന്നാൽ, ലയനചർച്ചകൾ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പി.ടി.എ. റഹീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണൽ സെക്കുലർ കോൺഫറൻസ് ഐ.എൻ.എല്ലിൽ ലയിക്കാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. സി.എം.പി. അരവിന്ദാക്ഷൻ വിഭാഗം സി.പി.എമ്മിലും ലയിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിൽ വിയോജിപ്പുള്ള ഒരുവിഭാഗം നേരത്തേ എൽ.ജെ.ഡി.യിൽ ലയിച്ചിരുന്നു. എൻ.സി.പി.യുമായി കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി.) ലയിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ജനുവരി പത്തിന് ഇതിനുള്ള ചർച്ച വീണ്ടും നടക്കും.

അംഗങ്ങൾ 10

പുതിയ കക്ഷികൾ വന്നതോടെ ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികൾ പത്തായി. സി.പി.എം., സി.പി.ഐ., ജനതാദൾ (എസ്), കോൺഗ്രസ് (എസ്), എൻ.സി.പി., കേരളകോൺഗ്രസ് (സ്കറിയാതോമസ്) എന്നിവയായിരുന്നു മുന്നണിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Contentnt highlights: Four New parties in LDF