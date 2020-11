ലതീഷ് ബി. ചന്ദ്രൻ| Photo: Mathrubhumi

ആലപ്പുഴ: വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫംഗമായിരുന്ന ലതീഷ് ബി. ചന്ദ്രൻ സ്വതന്ത്രനായി സി.പി.എം. സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരേ മത്സരിക്കും. മുഹമ്മ പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡിൽ ലതീഷ് പത്രിക നൽകി.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെ. ജയലാലാണ് ഇവിടെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി. കണ്ണർകാട്ടെ കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകം കത്തിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന ലതീഷിനെയും മറ്റു നാലുപേരെയും കോടതി വെറുതെവിട്ടിരുന്നു.

2006-ൽ വി.എസിന് സീറ്റു നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ഇതിനെതിരേ പ്രകടനംനടത്തി പിണറായി വിജയന്റെ കോലംകത്തിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ലതീഷിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. പിൽക്കാലത്താണ് സ്മാരകം കത്തിച്ച കേസുണ്ടായത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് ജയലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

