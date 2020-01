തൃശ്ശൂര്‍: ക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകം ജീവനക്കാരി നല്‍കിയ ചെറിയ പരാതിയില്‍ വലിയ കഴന്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഇതില്‍ തീരുമാനത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വിട്ടു.

തൃശ്ശൂര്‍ പൂങ്കുന്നം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ കഴകക്കാരി പാലക്കാട് അകത്തേത്തറയിലെ കെ.കെ. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പരാതി ഇതായിരുന്നു-ക്ഷേത്രത്തില്‍ മാലയ്ക്ക് ശീട്ടാക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും മാല കെട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ഓഫീസര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. ഇതിനായി പൂക്കള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയോ മാലയൊന്നിന് 10 രൂപ നല്‍കുകയോ വേണം.

പരാതി കിട്ടിയ കൊച്ചി-തിരുവതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ കാര്യമന്വേഷിച്ചു. ദേവസ്വം മാല ശീട്ടാക്കുന്നത് 10 രൂപയ്ക്കാണ്. അതില്‍ രണ്ട് രൂപയാണ് കഴകക്കാരിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മാല കെട്ടാന്‍ പൂക്കള്‍ നല്‍കുന്നില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നവരാരും പൂക്കള്‍ കൊണ്ടുവരാറുമില്ല. രണ്ടുരൂപ കൊണ്ട് കഴകക്കാരി പൂ വാങ്ങി മാല കെട്ടി നല്‍കണം. രണ്ടുരൂപയ്ക്ക് ഒരു പിടി പൂ പോലും കിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കഴകക്കാരിയുടെ പരാതി.

മാല കെട്ടാന്‍ പൊതു ഇടങ്ങളില്‍പ്പോയി പൂക്കള്‍ ശേഖരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ദേവസ്വം ഓഫീസറുടെ വിശദീകരണം. നഗരഹൃദയത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നഗരത്തിലെവിടെ നിന്നാണ് പൂക്കള്‍ കിട്ടുക. കഴകക്കാരി രാവിലെ അഞ്ചിന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12-നാണ് മടക്കം.അപ്പോള്‍ വീടുകളുടെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിക്കിടക്കും. പൂ പറിക്കാനാവില്ല. വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് വീണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തണം.ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ രാത്രി എട്ടാകും. വിശ്വാസപ്രകാരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പൂക്കള്‍ രാത്രി പറിക്കാന്‍ പാടില്ല. പൂക്കള്‍ വാങ്ങി മാല കെട്ടുകയല്ലാതെ വഴിയില്ല. പ്രതിദിനം ശരാശരി 25 മാല വഴിവാട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തില്‍.

എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കഴകവിഹിതം ഈ രീതിയിലാണെന്ന് ദേവസ്വം ഓഫീസര്‍ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മാല വഴിപാട് അറിയാനായി ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ചോറ്റാനിക്കര ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെയും തൃപ്പൂണിത്തുറ ശിവ ക്ഷേത്രത്തിലെയും വിവരങ്ങളെടുത്തു. അവിടെ മാലയുടെ മുഴുവന്‍ തുകയും കഴകക്കാരന് കിട്ടുന്നതായി കണ്ടെത്തി. കഴകവിഹിതം വര്‍ധിപ്പിക്കാതെ ജീവനക്കാരിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ ഫയല്‍ അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു.

