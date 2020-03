പത്തനംതിട്ട: വനിതാദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകിയാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മടങ്ങിയത്. നേരംപാതിരാവെത്തുംമുേന്പ കളക്ടറേറ്റ് പരിസരം വീണ്ടുമുണർന്നു. പത്തനംതിട്ട ജനറൽആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അഞ്ചുപേർക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അത്.

ശനിയാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ് പരിശോധനാഫലമെത്തിയത്. ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെയും എൻ.എച്ച്.എം. ഡയറക്ടറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് രാത്രിതന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ്. ജില്ലയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ നിർദേശങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രാമുഖ്യം.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30-നായിരുന്നു ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം. ആക്‌ഷൻ പ്ലാനിനും രൂപംനൽകി. രാവിലെ വീണ്ടുംചേർന്ന അവലോകനയോഗത്തിനുശേഷം കളക്ടർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. അവധിദിനമാണെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവമുൾക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിക്കെത്തി.

എട്ട് മെഡിക്കൽ സംഘം

രോഗബാധിതർ മാർച്ച് ആറിന് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതുവരെയുളള സമയത്ത് ഇവരുമായി ഇടപഴകിയവരുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച പകലുണ്ടായ പ്രധാന നടപടി. ഇടപഴകിയവരുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കാനായി എട്ട് ടീമുകളെ നിയോഗിച്ചു.

ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള എല്ലാവരെയും ആശുപത്രികളിലെ ഐസൊലേഷൻ മുറികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ വീട്ടിൽത്തന്നെ നിരീക്ഷിക്കും. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോേളജിലെ ഡോ. സെയ്റു ഫിലിപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ഡോക്ടർമാരും ജില്ലയിലെത്തി. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരും സംഘത്തിലുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക് മന്ത്രി കെ. രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിൽ അവലോകനയോഗം ചേർന്നു. വൈകീട്ട് സ്വകാര്യആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ യോഗവും കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടത്തി.

ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും മാറ്റിവെച്ചു

വനിതാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുളള ഔദ്യോഗികചടങ്ങുകൾ ജില്ലയിൽ റദ്ദാക്കി. വരുംദിനങ്ങളിലും പൊതുപരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ചില ദേവാലയങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച പ്രാർഥനാചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി.

