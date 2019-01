തൃശ്ശൂർ: ഇന്ത്യയിൽ ഹർത്താൽ പിറന്നിട്ട് നൂറ് വർഷം. റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്ന കരിനിയമത്തിനെതിരേ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. 1919 ഏപ്രിൽ ആറിനായിരുന്നു അത്.

ഹർത്താലിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത്, ആവശ്യക്കാർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണം. പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഹർത്താൽ സമയത്ത് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന.

വികസനത്തെയും വളർച്ചയെയും തടയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹർത്താലിൽ കേരളമാണ് എക്കാലത്തും മുന്നിൽ. വർഷം ശരാശരി 100 ഹർത്താൽ എന്ന നിലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം ചെറുതും വലുതുമായ 120 ഹർത്താലാണ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായി. ഇതിൽ 97 എണ്ണം ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു.

തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഹർത്താൽ അത്യപൂർവമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ച് ഹർത്താലാണ് നടന്നത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയിയുടെ മരണം, മുൻമുഖ്യമന്ത്രി കരുണാനിധിയുടെ മരണം, കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപവത്കരിക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധം, തൂത്തുക്കുടിയിലെ വെടിവെപ്പ്‌, വാഹന ഉടമകളുടെ സംയുക്ത പണിമുടക്ക് എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു ഹർത്താൽ.

കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം നടന്നത് ഒരു ഹർത്താൽ മാത്രം. മഹാദായി നദിയിൽനിന്ന് െവള്ളം കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഹർത്താലായത്. ദേശീയ പണിമുടക്കുപോലും േകരളമൊഴികെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാര്യമായി ബാധിക്കാറില്ല.

