കാസർകോട്: നിയമത്തിന്റെ കളരിയിൽ കാക്കിയിട്ട പോലീസുകാരുടെ കൈയിൽ തലയുയർത്തി അവൻ നിന്നു. അങ്കത്തട്ടിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം പോരിനെത്തിയവരെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ വീറടക്കാനായില്ല, ചങ്കുചുഴറ്റി തൊണ്ടകുലുക്കി ഒരൊറ്റ പോർവിളി: കൊ...കൊക്കര കൊറോണക്കോ... കോവിഡിന്റെ പയറ്റിൽ തണുത്തുകിടന്ന കോടതിപരിസരം അതോടെ ഉണർന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ബദിയഡുക്കയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പോരുകോഴികളെ ലേലത്തിനുവെച്ചപ്പോളാണ് കാസർകോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി പരിസരം അങ്കത്തട്ടായിമാറിയത്.

ലോക്ക്ഡൗൺ വിരസത മാറ്റാൻ കുംടിക്കാന തോട്ടിൽ കോഴിയങ്കം നടത്തിയ എട്ടുപേരെ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ബദിയഡുക്ക എസ്.ഐ. വി.കെ.അനീഷും സംഘവും അറസ്റ്റുചെയ്തത്. 1560 രൂപയ്‌ക്കൊപ്പം എട്ട് കോഴികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കോഴികളെ ലേലംചെയ്ത്‌ വിറ്റു. 1910 രൂപയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ അങ്കക്കോഴി ലേലത്തിൽ പോയത്.

ബാക്കി കോഴികൾക്ക്‌ 600 മുതൽ 1700 രൂപ വരെ ലേലത്തുക ഉയർന്നു. നിയമയുദ്ധത്തിൽ കുരുങ്ങിയെങ്കിലും കരുത്തൂട്ടി വളർത്തിയ കോഴികളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം. ഓരോ കോഴിയുടെയും ലേലം കഴിയുമ്പോൾ അങ്കം ജയിച്ച സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു അവരുടെ മടക്കം.

