മൂലമറ്റം: ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഫോട്ടോ മോർഫ് ചെയ്ത് വിവാദ പോസ്റ്റിട്ട ഐ.എൻ.ടി.യു.സി. യുവനേതാവിന് ഒരുദിവസത്തെ തടവും പിഴയും. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. മൂലമറ്റം ബ്ലോക്ക്‌ പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് മൂലമറ്റം സ്വദേശി ബിപിൻ ഈട്ടിക്കാനെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

5000 രൂപ പിഴയും ഒരുദിവസത്തെ തടവുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ചിത്രം വികൃതമായി ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതം പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

