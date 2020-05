തിരുവനന്തപുരം: പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി തർക്കത്തിലേക്കു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കുന്നതായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പരീക്ഷ മാറ്റിയത് ആ ഘട്ടത്തിലെ നിലപാടനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കത്തിനില്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കം വേണ്ടിവരും. കേന്ദ്രാനുമതിയുടെ പ്രശ്‌നമുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ മാറി -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷയ്ക്കായി കുട്ടികൾക്ക് സ്‌കൂളിലെത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കും. ക്ലാസുകളിൽ അകലംപാലിച്ചാവും കുട്ടികളെ ഇരുത്തുക. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണമുണ്ടാകും. കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും. എല്ലാവരും മുഖാവരണം ധരിക്കണം. വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പനിയോ മറ്റോ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കും.

വിദ്യാർഥികൾക്കാവശ്യമായ മുൻകരുതലും ഗതാഗത സൗകര്യവുമൊരുക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ ആശങ്കവേണ്ട. ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ പരിഹരിക്കും. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാവില്ല. വിദേശത്തും ലക്ഷദ്വീപിലും പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും.

പരീക്ഷയെയും പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയായുധമാക്കുകയാണെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പ്രതിപക്ഷം തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. എന്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എതിർപ്പുയർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോഴതാ, പരീക്ഷ വരുന്നു. ഇതിൽ പിടിച്ചുനോക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നുപോവുക എന്നുമാത്രമാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. നാടിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം വെച്ചാണ് പരീക്ഷ ഇത്രയും വൈകിയത്. ഇപ്പോൾ നടത്താവുന്ന അവസ്ഥ വന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

