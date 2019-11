മലപ്പുറം: ശ്രീലങ്കയെ വിറപ്പിച്ച തമിഴ് പുലികളെ നേരിടാൻപോയ പട്ടാളക്കാരിലൊരാളാണ് തങ്ങളുടെ കീറിയ ചെരിപ്പും കുടയും തുന്നിത്തരുന്നതെന്ന് മലപ്പുറം നഗരത്തിലെ പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ’കസ്റ്റമേഴ്‌സി’ നോട് പട്ടാളക്കഥകൾ പറയാൻ ശിവപ്രകാശിന് സമയവുമില്ല.

പുലികളോട് തോറ്റിട്ടില്ലാത്ത താൻ ജീവിതത്തോടും തോൽക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസമാണ് താൻപഠിച്ച സ്കൂളിനു മുന്നിൽത്തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്ന്‌ ഒരു ചെരിപ്പുകുത്തിയായി തുടർന്നും ജീവിക്കാൻ ശിവപ്രകാശിന് ശക്തിയേകുന്നത്.

15-ാം വയസ്സിൽ ജ്യേഷ്ഠനോടൊപ്പം പണിചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ് കൂട്ടിലങ്ങാടി നല്ലൂർ വീട്ടിൽ ശിവപ്രകാശ്. സെന്റ് െജമ്മാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പത്താംക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. വീട്ടിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് പണിക്കിറങ്ങേണ്ടിവന്നു. ചെരിപ്പും കുടയും നന്നാക്കുന്ന പണിതന്നെ കുറേക്കാലം ചെയ്തു.

അതിനിടയ്ക്കാണ് കണ്ണൂരിൽ പട്ടാളക്യാമ്പിൽ മദ്രാസ് റെജിമെന്റിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ 1981-ൽ, 17-ാം വയസ്സിൽ പട്ടാളക്കാരനായി. ഡൽഹി, വിശാഖപട്ടണം, ഊട്ടി, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ജോലിചെയ്തു. പുലികളുടെ പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമായ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഇന്ത്യ അയച്ച സമാധാനസേനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ റൈഫിൾമാനായി ശിവപ്രകാശും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മദ്രാസിൽനിന്ന് ടിപ്പുസുൽത്താൻ എന്ന കപ്പലിൽ ഒന്നരദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കുശേഷം കിങ്കേശ്വരൻതുറൈ എന്ന സ്ഥലത്തിറങ്ങി. അവിടെ തങ്ങാൻ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടംമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധംകാരണം നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഏതോ മനുഷ്യന്റെ മുറിഞ്ഞുപോയ കൈയാണ്.

ഒട്ടേറേ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, തകർന്ന വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഭീതിനിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ, പട്ടിണി, കൊച്ചു കുട്ടികളുടെയടക്കം മൃതദേഹങ്ങൾ... ആറുമാസമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ദുരിതാവസ്ഥകണ്ട ദിനങ്ങളായിരുന്നു അത്. പുലി വേലുപ്പിള്ളൈ പ്രഭാകരന്റെ ജാഫ്‌നയിലെ വീടു സന്ദർശിച്ചത് പ്രകാശൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു.

പിന്നെ അധികകാലം പട്ടാളത്തിൽ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അവിടെനിന്ന് മുങ്ങി. വൈകാതെ പട്ടാളക്കാർ തിരഞ്ഞുവന്നു. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലെന്നും രക്ഷിതാക്കളെ നോക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് തത്‌കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ പഴയ കൈത്തൊഴിലിലേക്ക്..

ഭാര്യയും രണ്ടുമക്കളുമുള്ള കുടുംബത്തോടൊപ്പം വാടകവീട്ടിലാണ് ശിവപ്രകാശ് താമസം. സർവീസ് പാതിപോലും ആകാത്തതിനാൽ പെൻഷനടക്കം ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളുമില്ല. മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാൺമക്കളിലൊരാൾ ബസ്സിൽ ജോലിചെയ്യുന്നു. മറ്റേയാൾ പെയിന്റിങും.

പരാധീനതകൾക്കിടയിലും പരാതിയില്ലാതെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ താൻ പഠിച്ച കൈത്തൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണ് ശിവപ്രകാശ്.

