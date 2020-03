തിരുവനന്തപുരം: എട്ടുപേർക്കുകൂടി പുതുതായി കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ്-19) സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച് 31 വരെ അങ്കണവാടികൾമുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾവരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടും.

ഉത്സവങ്ങളും മതചടങ്ങുകളുമടക്കം ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും നിർത്തിവെക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. വിവാഹങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽമാത്രം നടത്തണം. അധികം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്നതടക്കം സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും മാറ്റി. പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് മുൻകരുതൽ കർശനമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് റാന്നിയിലെത്തിയവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആറുപേർക്കുകൂടി ചൊവ്വാഴ്ച കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. റാന്നി സ്വദേശിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പോയവർ, അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ മറ്റുരണ്ടുപേർ എന്നിവർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കൊച്ചിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള മൂന്നുവയസ്സുകാരന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 14 ആയി.

അതിഗുരുതരം- സ്ഥിതി അതിഗുരുതരമാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ്. അടുത്തദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽപേർക്ക് രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് -െക.കെ. ശൈലജ, ആരോഗ്യമന്ത്രി

ഏഴാംക്ളാസ്‌വരെ പരീക്ഷയില്ല

* ഏഴുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ ഇക്കൊല്ലം വാർഷികപരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല.

* എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയ്ക്കും എട്ട്, ഒമ്പത്‌ ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റമില്ല.

* സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ. വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും മാർച്ച് 31 വരെ അവധി.

* ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകൾ, സ്‌പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ, അവധിക്കാല ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം

* മദ്രസകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവയും അടച്ചിടണം.

* പരീക്ഷയൊഴികെ ഒരുതരം പഠനപ്രവർത്തനവും നടത്താൻപാടില്ല

* മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല

* മാഹിയിലും ഏഴാംക്ളാസുവരെ അവധി

* കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ മാർച്ച് 22 വരെ ക്ലാസില്ല

പി.എസ്.സി. പരീക്ഷ മാറ്റി

മാർച്ച് 20 വരെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച ഒ.എം.ആർ., ഡിക്റ്റേഷൻ പരീക്ഷകൾ, പ്രമാണ പരിശോധന, സർവീസ് പരിശോധന എന്നിവ മാറ്റി. എന്നാൽ, മുൻനിശ്ചയിച്ച അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല

*ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റിന് നിയന്ത്രണം

അടുത്ത ബുധനാഴ്ചവരെ ലേണേഴ്‌സ് ടെസ്റ്റ്, ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം

പഞ്ചിങ് വേണ്ട

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെയും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെയും പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് നിർത്തിച്ചു. സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളും പഞ്ചിങ് നിർത്തണം.

തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടും

സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ 31വരെ അടച്ചിടും.

ശബരിമല, ഗുരുവായൂർ

* സാമൂഹികസുരക്ഷയെക്കരുതി ഭക്തർ ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് എത്തരുതെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് എൻ. വാസു. മാസപൂജാദർശനം മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ദർശനത്തിനെത്തുന്നവരെ തടയില്ല.

* ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ക്ഷേത്രച്ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാക്കി

നിയമസഭയിൽ സന്ദർശകവിലക്ക്

ബുധനാഴ്ചമുതൽ നിയമസഭയിൽ സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കില്ല. സമ്മേളനം നിർത്തിവെക്കണോയെന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയാൽ

ചൈന, ഹോങ്‌ കോങ്, തായ്‌ലാൻഡ്, സിങ്കപ്പൂർ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണകൊറിയ, വിയറ്റ്‌നാം, നേപ്പാൾ, ഇൻഡൊനീഷ്യ, മലേഷ്യ, ഇറാൻ, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് വരുന്നവർ 28 ദിവസം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരണം. ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ ഈരാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഈ നിർദേശം പാലിക്കണം.

സംശയത്തിന് വിളിക്കാം

0471 2309250

0471 2309251

0471 2309252

ദിശ

0471 2552056

content highlights: eight more persons tested positive for corona