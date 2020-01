ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിലെ ദാമനിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കുപോയ പതിനഞ്ചംഗ മലയാളിസംഘത്തിലെ എട്ടുപേരെ ഹോട്ടൽമുറിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ രണ്ടു ദമ്പതിമാരും അവരുടെ നാലുകുട്ടികളുമാണ് മരിച്ചത്. ഹോട്ടൽമുറിയിലെ ഹീറ്ററിൽനിന്നുള്ള വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി പ്രവീൺകൃഷ്ണൻ നായർ (39), ഭാര്യ ശരണ്യാ ശശി (34), മക്കളായ ശ്രീഭദ്ര പ്രവീൺ (ഒമ്പത്), ആർച്ച പ്രവീൺ (ഏഴ്), അഭിനവ് നായർ (അഞ്ച്), കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം താളിക്കുണ്ട് പുനത്തിൽ രഞ്ജിത് കുമാർ (38), ഭാര്യ പി.ആർ. ഇന്ദുലക്ഷ്മി പീതാംബരൻ (34), മകൻ വൈഷ്ണവ് രഞ്ജിത് (ആറ്) എന്നിവരെയാണ് മുറിയിൽ ബോധരഹിതരായി കണ്ടത്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. രഞ്ജിത്തിന്റെ മൂത്തമകൻ മാധവ് മറ്റൊരു മുറിയിലായിരുന്നതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

പ്രവീണും രഞ്ജിത്തും എൻജിനിയർമാരാണ്. തിങ്കളാഴ്ചരാത്രി ഒമ്പതരയോടെയാണ് സംഘം മധ്യനേപ്പാളിലെ മലയോര വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രമായ ദാമനിലെ എവറസ്റ്റ് പനോരമ റിസോർട്ടിലെത്തിയത്. നാലുമുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും വൈകിയതിനാൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു മുറികളേ നൽകാനായുള്ളൂവെന്ന് ഹോട്ടലധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒരു മുറിയിൽ താമസിച്ച എട്ടുപേരാണ് മരിച്ചത്.

ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റൂം ഹീറ്ററിൽനിന്ന് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാകാം മരണകാരണമെന്ന് മകവാൻപുർ ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസർ സുശീൽ സിങ് റാത്തോഡ് പറഞ്ഞു. മുറിയുടെ വാതിലും ജനലുകളുമെല്ലാം അടച്ചാണ് ഇവർ കിടന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതായിട്ടും ഇവരെ കാണാഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ഹോട്ടൽജീവനക്കാർ ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽകൊണ്ട് മുറി തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ എട്ടുപേരെയും ബോധരഹിതരായി കണ്ടെത്തി.

തുടർന്ന് ഇവരെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ എച്ച്.എ.എം.എസ്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും 12 മണിയോടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നാരായൺ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. മൃതദേഹങ്ങൾ വൈകുന്നേരം മൂന്നോടെ മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റിയതായി കാഠ്മണ്ഡു മലയാളിസമാജം ഭാരവാഹി കൈലാസ്‌നാഥ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽനിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. എംബസിയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. സംഘത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെത്തിച്ചു. എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിവരുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ അറിയിച്ചു.

പ്രവീൺനായരുടെ അച്ഛൻ: കൃഷ്ണൻനായർ, അമ്മ: പ്രസന്നകുമാരി. സഹോദരി: പ്രസീദ. കുരുവട്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണബാങ്ക് റിട്ട. സെക്രട്ടറി കുന്ദമംഗലം താളിക്കുണ്ട് പുനത്തിൽ മാധവൻനായരുടെയും പ്രഭാവതിയമ്മയുടെയും മകനാണ് രഞ്ജിത്ത്കുമാർ. സഹോദരങ്ങൾ: സജീഷ്‌കുമാർ(ടൂറിസം വകുപ്പ്, കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ്ഹൗസ്), സിന്ധു. മൊകവൂർ കോവിളി റിട്ട. പഞ്ചായത്ത് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് പീതാംബരൻ നായരുടെയും രാഗലതയുടെയും മകളാണ് ഇന്ദുലക്ഷ്മി(കാരന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എലത്തൂർ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക്). സഹോദരി: ചിത്രാലക്ഷ്മി. അപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട മൂത്ത മകൻ മാധവ് സിൽവർഹിൽസ് സ്കൂൾ രണ്ടാംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

Content Highlights; Eight Keralites suffocated to death in Nepal