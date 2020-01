ന്യൂഡൽഹി: എൻജിനിയറിങ് കോളേജിൽ ഒന്നിച്ചു പഠിച്ചവർ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നടത്തിയ ആദ്യയാത്ര. പലയിടങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ പല ഭാഗത്തു നിന്നായി എത്തി ഒത്തുചേർന്നുനടത്തിയ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ മടങ്ങുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട എട്ടുപേർ കൂടെയില്ലാതെ.

ഒരുമിച്ചുള്ള സഞ്ചാരം അവസാനം ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചതിന്റെ ഓർമകൾ സഹയാത്രികനും ദെഹ്റാദൂണിൽ എഫ്.സി.ഐ. ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ രാംകുമാർ ‘മാതൃഭൂമി’യോടു പങ്കുവെച്ചു.

“2004-ൽ പാപ്പനംകോട് ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ എൻജിനിയറിങ് കോളേജിൽ ഒരുമിച്ചുപഠിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഇടയ്ക്കിടെ ഒത്തുകൂടലും യാത്രകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, കുടുംബത്തെ ഒപ്പംകൂട്ടിയുള്ള ആദ്യയാത്ര നേപ്പാളിലേക്കു തീരുമാനിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ഒത്തുകൂടി പോവാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. പ്രവീൺ ദുബായിൽ നിന്നെത്തി. പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൊച്ചിയിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലെത്തി. രഞ്ജിത് കോഴിക്കോട്ടു നിന്നും ജയകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ഞാൻ ദെഹ്റാദൂണിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലെത്തി.

ശനിയാഴ്ചയാണ് നേപ്പാളിലെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്നു മടങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതര മണിയോടെയാണ് ദാമനിലെത്തിയത്. നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ മുറികളിലേയ്ക്കുപോയി. പ്രവീണിന്റെ മുറിയിൽ റൂം ഹീറ്റർ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വലിയ ടവർ ഹീറ്റർ ഹോട്ടലുകാർ അവിടെ വെച്ചുകൊടുത്തു. സ്വന്തം മുറിയിൽ ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ രഞ്ജിത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പ്രവീണിന്റെ മുറിയിലേയ്ക്കു മാറി. നേരത്തേ നല്ല ഉറക്കം പിടിച്ച മൂത്തമകൻ മാധവ് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നു ചെന്നുനോക്കുമ്പോൾ ആ മുറിയിലുള്ളവരെല്ലാം അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു.

മുറിയിൽ ചൂടില്ലാത്തതിനാൽ രഞ്ജിത്തും ഭാര്യയും ചെറിയ മകനും പ്രവീണിന്റെ മുറിയിലേക്കു മാറിയതായിരുന്നു. നല്ല ഉറക്കമായതിനാൽ മാധവിനെ അവർ കൂട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിയിട്ടും മാധവ് വിവരമറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ചോദിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിലാണെന്നു മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവനോട് എന്തു പറയണമെന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല”- പറഞ്ഞുതീരുമ്പോൾ രാംകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ നെടുവീർപ്പുയർന്നു.

അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് ഇവരുടെ നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രതാപനും പ്രശാന്തും ചൊവ്വാഴ്ചതന്നെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെത്തി. ദുബായിൽനിന്ന്‌ ആനന്ദ്, ബാലഗോപാൽ എന്നീ സുഹൃത്തുക്കൾ ബുധനാഴ്ചയെത്തും.

