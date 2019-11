എടപ്പാൾ: മേൽപ്പാലം പണിയുടെ ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാനപാതയിൽ വീണ്ടും ഗതാഗതനിയന്ത്രണം. എടപ്പാൾ-കുറ്റിപ്പുറം റോഡിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിമുതലാണ് നിയന്ത്രണം.

കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തുനിന്നുവരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ടനകം, ചേകന്നൂർ, വട്ടംകുളം വഴി എടപ്പാളിലെത്തി തിരിഞ്ഞുപോകണം. എന്നാൽ റോഡിന്റെ ഒരുഭാഗം തുറന്നുതന്നെ കിടക്കുന്നതിനാൽ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല.

കുറ്റിപ്പുറം റോഡിൽ നിർത്തിവെച്ച പൈലിങ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗതാഗതം തടയുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന പൈലിങ് നടത്താനായി എറണാകുളത്തുനിന്ന് പുതിയ യന്ത്രമെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതിത്തൂണുകൾ മാറ്റാനുണ്ടായ കാലതാമസംമൂലമാണ് പൈലിങ് നിർത്തിവെച്ചത്.

പണി നിർത്തിയ ദിവസങ്ങൾക്കും യന്ത്രം നൽകിയ കമ്പനി വൻതുക വാടക ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഇവരുമായി തർക്കവുമായി. ഇതോടെ ഒരുമാസത്തോളമായി പണി നിലച്ചു. ഇപ്പോൾ അവരെ ഒഴിവാക്കി വേറെ കമ്പനിയിൽനിന്നാണ് പൈലിങ് യന്ത്രമെത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: edappal kutttipuram road will be close from tuesday