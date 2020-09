കൊച്ചി: സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യും. ജലീലിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വീണ്ടും മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് ഒരു പാഴ്‌സൽ അയച്ചതും ഇ.ഡി. അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം മന്ത്രിയെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ വരുത്തി ഇ.ഡി. മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. മന്ത്രി നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യംചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നതെന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ എസ്.കെ. മിശ്ര ‘മാതൃഭൂമി’യോടു പറഞ്ഞു.

വിവരങ്ങൾ തേടുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിൽ

പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനത്തിലാണ് ഇ.ഡി. ജലീലിൽനിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നത്. നയതന്ത്ര ബാഗിൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന കോൺസുലേറ്റിന്റെ അപേക്ഷയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ടാലേ ഡ്യൂട്ടിയിളവ് നൽകാൻ കഴിയൂ. നയതന്ത്ര പാഴ്‌സൽ വഴി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനോ അതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് നികുതിയിളവിന് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകാനോ ചട്ടപ്രകാരം കഴിയില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടികൾ തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് ഇ.ഡി.യുടെ വിലയിരുത്തൽ.

യു.എ.ഇ.യിൽനിന്നുള്ള നയതന്ത്ര ബാഗേജിലെ സാധനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നും തനിക്കു ലഭിച്ച പാക്കറ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നെന്നുമാണ് ജലീൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യംചെയ്യലിൽ ഇ.ഡി.യോടു പറഞ്ഞത്. മാർച്ച് നാലിനെത്തിയ 4478 കിലോ ബാഗേജിൽനിന്നുള്ള 32 പാക്കറ്റുകളാണ് മന്ത്രിമുഖേന മലപ്പുറത്തെ രണ്ടു മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത്.

ഇതിനായി എന്തിനാണ് സർക്കാർ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ആരുടെ നിർദേശമാണ് അനുസരിച്ചതെന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇ.ഡി. വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ചോദ്യംചെയ്യൽ രണ്ടുദിവസമായി

കഴിഞ്ഞതവണ നടത്തിയ ചോദ്യംചെയ്യൽ രണ്ടു ദിവസമായിട്ടായിരുന്നുവെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് ജലീൽ ആദ്യം കൊച്ചിയിലെ ഇ.ഡി. ഓഫീസിലെത്തിയത്. രാത്രി പതിനൊന്നു മണിയോടെ തിരിച്ചുപോയശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും ഹാജരാകുകയായിരുന്നു. നേരത്തേതന്നെ ഇ.ഡി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ മന്ത്രിയിൽനിന്നു തേടിയിരുന്നു. ഇതിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യൽ.

content highlights: ed likely to interrogate kt jaleel again