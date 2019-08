പോത്തുകല്ല്: കവളപ്പാറയില്‍നിന്ന് രാഗിണിയുടെയും അലക്‌സ മാനുവലിന്റെയും മണ്ണില്‍പ്പുതഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ നേരെകൊണ്ടുപോയത് മസ്ജിദിലേക്കാണ്- പോത്തുകല്ല് അങ്ങാടിയിലെ മസ്ജിദുല്‍ മുജാഹിദീനിലേക്ക്. അവിടെയാണ് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടവും ഇന്‍ക്വസ്റ്റുമെല്ലാം.

രാഗിണി, പ്രിയദര്‍ശന്‍, ചക്കി, അനഘ, നാരായണന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെയെല്ലാം മൃതദേഹങ്ങൾ കഴുകിയതും പരിശോധിച്ചതും ഇതേ പള്ളിയില്‍. ബുധനാഴ്ചവരെ 30 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇവിടെയെത്തിച്ചത്. പള്ളിക്കമ്മിറ്റി ആരുടെയും മതം ചോദിച്ചില്ല, ആര്‍ക്കും വിലക്ക് കല്‍പ്പിച്ചില്ല. മതം മാനവികതയാണെന്ന് കാട്ടിത്തരുന്നു ഈ മസ്ജിദ്.

ദുരിതബാധിതര്‍ക്കായി മതം നോക്കാതെ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ മുമ്പും തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളം. ചേതനയറ്റ, പൂര്‍ണരൂപം പോലുമില്ലാത്ത മൃതശരീരങ്ങള്‍ക്കുമുന്നില്‍ ആ വാതിലുകള്‍ മലര്‍ക്കെത്തുറക്കുന്നത് ആദ്യമാകും.

ശനിയാഴ്ചയാണ് പള്ളി മരിച്ചവര്‍ക്കായും തുറന്നിട്ടത്. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ചെയ്യാന്‍ താത്കാലിക സൗകര്യം കിട്ടുമോ എന്ന് പോലീസുകാരന്‍ സി.എ. മുജീബാണ് ചോദിച്ചത്. കവളപ്പാറയിലെ സ്ഥലപരിമിതിയായിരുന്നു പ്രശ്നം. പള്ളിക്കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാനും (മാനു) സെക്രട്ടറി അബ്ദുല്‍ കരീമും അധികം ആലോചിച്ചില്ല. ‘നമ്മുടെ പള്ളിയുണ്ടല്ലോ’ എന്ന് മറുപടി വന്നു. മദ്രസയിലെ സ്റ്റഡി ടേബിളുകള്‍ നിരത്തി സൗകര്യമൊരുക്കി അവര്‍.

ആദ്യനാള്‍ രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങളാണ് വന്നത്. ഞായറാഴ്ചയോടെ കൂടിക്കൂടി വന്നു. അതോടെ സ്ത്രീകളുടെ നമസ്കാരഹാള്‍ പൂര്‍ണമായും വിട്ടുകൊടുത്തു. പള്ളിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായി നമസ്കാരവും നടക്കുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ബലിപെരുന്നാള്‍ നമസ്കാരവും നടന്നു ഇവിടെ.

മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ പോലീസ് സര്‍ജന്‍മാരായ പാർഥസാരഥി, പി.എസ്. സഞ്ജയ്, ലവിസ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം. എന്തിനും തയ്യാറായി അബ്ദുസലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പള്ളിക്കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരും പുറത്തുണ്ട്.

ഇതല്ലേ മതം

ആവശ്യമെങ്കില്‍ പള്ളി മുഴുവനായും വിട്ടുനല്‍കും. ഭൂമിയിലുള്ളവരോടു കരുണ കാണിക്കാനാണ് മതം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്

-മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാന്‍, പള്ളിക്കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്

