തൃശ്ശൂർ: കൈപ്പറമ്പ് നേതാജി റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന പി.കെ. ബാബു ഇപ്പോൾ അതിപ്രശസ്തമായൊരു പാർപ്പിടസമുച്ചയത്തിലെ കാവൽക്കാരനാണ്. 24 മണിക്കൂറാണ് ജോലി. കൂലി 350 രൂപ. ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൻ പിറ്റേന്നാൾ അവധി. അവധിക്ക് കൂലിയില്ല. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയാണ് ബാബുവിനെ നിയമിച്ചത്.

15 വർഷം മുമ്പ് ബാബുവിന്റെ അവസ്ഥയിതല്ലായിരുന്നു. 65 പേർക്ക് ജോലി നൽകിയിരുന്ന മുതലാളിയായിരുന്നു. കൈപ്പറമ്പിവെ വജ്ര പോളിഷിങ് ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമ. തൊഴിൽ തേടിയെത്തുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ല കൂലിയോടെ ജോലിയും അദ്ദേഹം നൽകി. വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതോടെ വായ്പ നൽകാനായി ബാങ്കുകാർ നേരിട്ടെത്തി. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും ബാങ്കുകാർ വരുന്നുണ്ട്, ഇൗടുവെച്ച വീട് ജപ്തിചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്നറിയിച്ച്.

വജ്രത്തിളക്കത്തിന്റെ കാലം

1966-ൽ കൈപ്പറമ്പിൽ ആദ്യത്തെ വജ്ര പോളിഷിങ് സ്ഥാപനമെത്തിയത് മുതൽ ഇവിടേക്ക് തിളക്കത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു. 2000 ആയപ്പോഴേക്കും കൈപ്പറമ്പിലും സമീപങ്ങളിലുമായി 315 വജ്ര പോളിഷിങ് സ്ഥാപനങ്ങളായി. ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 29,000-ത്തിൽപ്പരം. പഠിപ്പ് വേണ്ട. നല്ല കൂലി. ഗുജറാത്തിൽനിന്നുള്ള വജ്രമുതലാളിമാരുടെ ഒാർഡർ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മിക്കവരും സ്ഥാപനം വികസിപ്പിച്ചു. നൂതന യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി. കൂടുതൽ ജോലിക്കാരെ നിയമിച്ചു. പുതിയ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്തു.

തിളക്കം മങ്ങുന്നു

അതിനിടെ അവിടെയും തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ എത്തി. ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി സമരമായി. െതാഴിൽ വകുപ്പിലും ഇ.എസ്.െഎ.യിലും പി.എഫ്.വകുപ്പിലും പരാതി എത്തി. വകുപ്പുകളും പിടിമുറുക്കി. ഇതെല്ലാമറിഞ്ഞതോടെ ഗുജറാത്തിലെ വജ്രമുതലാളിമാർ കൈപ്പറമ്പിലേക്ക് വജ്രം നൽകുന്നത് നിർത്തി. ലക്ഷങ്ങൾ മുതലിറക്കിയ സ്ഥാപന ഉടമകൾ വെട്ടിലായി. 2005-ൽ കൈപ്പറമ്പിലെ അവസാനത്തെ വജ്രപോളിഷിങ്‌ സ്ഥാപനവും പൂട്ടി. തൊഴിലില്ലാതായത് 29,000 പേർക്ക്. ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും കടക്കാരായത് 315 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ.

മുതലാളിയിൽനിന്ന് വാർക്കപ്പണിയിലേക്ക്

60 ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന ബി.ജെ.ഡയമണ്ട് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിയ പോന്നോർ ശിവനടയിലെ ജനാർദനൻ ഇപ്പോൾ ഒാട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. 20 ലക്ഷത്തിന്റെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വീട് ബാങ്കുകാർ ഏതു സമയവും കൊണ്ടുപോകാം.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന സേവ്യർ ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി വിൽക്കുകയാണ്. സി.ജി. ഡയമണ്ട് എന്ന വജ്ര പോളിഷിങ്‌ സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന സി.ആർ. ജയപാലൻ ആട് വളർത്തുന്നു. പി.ജി. സിദ്ധാർഥൻ കോഴിവളർത്തുന്നു. ഒരു മോഹനൻ കൈപ്പറമ്പിൽ പെട്ടിക്കടയും മറ്റൊരു മോഹനൻ വിയ്യൂരിൽ ചായക്കടയും നടത്തുന്നു.

സേവ്യര്‍, പി.എ.മോഹനന്‍



55 തൊഴിലാളികളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയായ പി.എ. മോഹനൻ മരുമകന്റെ സ്റ്റേഷനറിക്കടയിൽ സഹായിയാണ്. വലിയ നിലയിൽ സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന ജേക്കബ് കുന്നംകുളത്ത് ചുമട്ടുെതാഴിലാളിയാണ്. സുകുമാരൻ പുത്തൂർ വാർക്കപ്പണിക്കാരനും. ബ്രോക്കർമാർ, ഇറച്ചിക്കട നടത്തുന്നവർ, തേപ്പ് പണിക്കാർ, ടൈൽസ് പണിക്കാർ, വാർപ്പ് പണിക്കാർ തുടങ്ങിയവരാണ് മുൻകാല മുതലാളിമാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും.

വ്യാപാരത്തകർച്ചയാൽ വജ്രപോളിഷിങ്‌ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റടക്കം 12 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. വീട് വിറ്റ് കടംവീട്ടിയ രാമകൃഷ്ണൻ അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഹൃദയാഘാതത്താൽ മരിച്ചു. അതോടെ കുടുംബം പെരുവഴിയിലായി. കൈപ്പറമ്പിലെ ഒാരോ മുൻകാല വജ്ര പോളിഷിങ്‌ മുതലാളിക്കുമുണ്ട് ഒാരോ ദുരിത കഥ പറയാൻ.

Content Highlights: diamond polishing units closed in thrissur kaithapparambu all owners now facing crisis