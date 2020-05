കൊച്ചി: ഏകാന്തതയുടെ ഇരുളിൽ ബാബുവിന്റെ ദുരിതപൂർണ ജീവിതത്തിന് സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തിന്റെ പ്രകാശമെത്തുന്നു. വൈറ്റില പാലത്തിനുതാഴെ ഏകനായി ജീവിച്ചിരുന്ന ബാബുവിനെ കളക്ടർ എസ്. സുഹാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമെത്തി ഏറ്റെടുത്തു.

സാമൂഹികപ്രവർത്തകനായ തെരുവോരം മുരുകന്റെ ‘തെരുവു വെളിച്ചം’ എന്ന ആശ്രയ ഭവനത്തിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. അവിടെ കൗൺസലിങ്ങും മറ്റും നടത്തിയശേഷം ബാബുവിന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് കളക്ടറുടെ തീരുമാനം. വെള്ളിയാഴ്ച ‘മാതൃഭൂമി’യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ജീവിതം’ എന്ന വാർത്തയും ചിത്രവും കണ്ടാണ് വിഷയം കളക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കളക്ടർ വൈറ്റില പാലത്തിന് അടിയിലെത്തി ബാബുവിനെ കണ്ടത്. എത്രവർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നെന്ന ചോദ്യത്തിന് ബാബു 16 വർഷമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ കളക്ടർക്ക് നിറഞ്ഞ അദ്‌ഭുതം.

പാലത്തിനടിയിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കേണ്ടെന്നും ആശ്രയഭവനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാബു സമ്മതപൂർവം തലയാട്ടി. ബാബു നിർമിച്ച കൗതുകവസ്തുക്കളും വരച്ച ചിത്രങ്ങളുംകണ്ട കളക്ടർ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പഴയ മൈസൂർ തൊപ്പിയെപ്പറ്റിയും അന്വേഷിച്ചു. ആക്രി പെറുക്കുന്നതിനിടെ കിട്ടിയതാണെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞപ്പോൾ കളക്ടർക്ക് നിറഞ്ഞ ചിരി.

തെരുവോരം മുരുകൻ, ജില്ലാ സാമൂഹികനീതി ഓഫീസർ ജോൺ ജോഷി, ആർ.ഡി.ഒ. ഓഫീസിലെ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരായ എസ്. അനു, എം.എം. വിജയശ്രീ എന്നിവരും കളക്ടർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ‘മാതൃഭൂമി’ വാർത്തകണ്ട് ഒട്ടേറെപ്പേർ ബാബുവിന് സഹായവുമായി എത്തിയിരുന്നു.

Content Highlight: Darkness is moving ... Babu gets new life