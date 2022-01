മലപ്പുറം : രാജ്യത്ത് മതത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൂടിവരുന്നത് സിഖ് യുവാക്കൾക്കിടയിലെന്നു സർവേ. മതത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ അകലുന്നത് മുസ്‌ലിം, ഹിന്ദു യുവാക്കളും. മതപരമായ വിവേചനം ഏറ്റവുമധികം നേരിടുന്നത് മുസ്‌ലിം യുവാക്കളാണെന്നും സർവേ പറയുന്നു. സെന്റർ ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡെവലപ്പിങ് സൊസൈറ്റീസ് (സി.എസ്.ഡി.എസ്) കഴിഞ്ഞ ജൂലായ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് നടത്തിയ സർവേയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 18-നും 34-നും ഇടയിലുള്ള 6277 പേർക്കിടയിലാണ് സർവേ നടത്തിയത്. ഉത്സവങ്ങളോ മറ്റു ചടങ്ങുകളോ ഇല്ലെങ്കിലും 82 ശതമാനം സിഖ് യുവാക്കൾ പ്രാർഥനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഒരുശതമാനം പേർ പ്രാർഥിക്കുന്നേയില്ല. ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പ്രാർഥനയും നടത്താത്തവർ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ ഏഴുശതമാനം, മുസ്‌ലിം എട്ടുശതമാനം, ഹിന്ദു ഒൻപതുശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ മതത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ അകന്നത് മുസ്‌ലിം യുവാക്കളാണെന്ന് സർവേ പറയുന്നു. 2016-ൽ സി.എസ്.ഡി.എസ്. നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം മുസ്‌ലിം യുവാക്കളിൽ 97 ശതമാനം പേർ സ്ഥിരമായി മതപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഹിന്ദു (92), സിഖ് (92), ക്രിസ്ത്യൻ ‍(91) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ.

2016-നെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർഥന, നോമ്പ്, ആരാധനാലയ സന്ദർശനം, മതപരമായ പരിപാടികൾ കാണൽ എന്നിവ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിൽ 86 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. കുറവ് 11 ശതമാനം. ഹിന്ദു യുവാക്കളിൽ മതപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 88 ശതമാനമായി. നാലുശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. അതേസമയം സിഖ് വിഭാഗത്തിൽ നാലുശതമാനം കൂടി 96 ശതമാനവും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടുശതമാനം കൂടി 93 ശതമാനവുമായി.

മുസ്‌ലിങ്ങളിൽ 44 ശതമാനം പേരാണ് മതപരമായ വിവേചനം നേരിടുന്നതായി പറയുന്നത്. ‘ഇന്ത്യൻ യൂത്ത്, ആസ്‌പിരേഷൻസ് ആൻഡ് വിഷൻ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ’ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് സർവേ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോക്‌നിതിയുടെ ഗവേഷണപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജർമനിയിലെ തിങ്ക് ടാങ്ക് കൊൺറാഡ് അടെന്വർ സ്റ്റിഫ്ടങ്ങുമായി (കെ.എ.എസ്) ചേർന്ന് സർവേ നടത്തിയത്.

Content Highlights : Center for the Study of Developing Societies (CSDS) Survey