തിരുവനന്തപുരം: തൊഴിൽനഷ്ടവും വരുമാനനഷ്ടവുമുണ്ടായ ജനങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ സഹായത്തിനെത്തണമെന്ന് സി.പി.എം. തീരുമാനം. പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ തീരുമാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കോവിഡിന്റെ മറവിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്വകാര്യവത്കരണ, ഏകാധികാര നയത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനും ജനകീയ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാനുമാണ് തീരുമാനം. ഇതിനുമുന്നോടിയായി 12-ന് വെർച്വൽ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി ചേരും. ജൂൺ 16-ന് ദേശീയതലത്തിൽ പ്രക്ഷോഭസമരം വേണമെന്ന പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ നിർദേശത്തിന്റെ ആസൂത്രണമാണ് സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു അജൻഡ.

ആദായനികുതിയുടെ പരിധിയിൽവരാത്ത എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരുമാസം 7500 രൂപവീതം ആറുമാസം നൽകുക. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 200 തൊഴിൽദിനമുറപ്പാക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷ്യധാന്യക്കിറ്റ് നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരേ സമരത്തിൽ സി.പി.എം. ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ.

Content HIghlights: CPM to reach out to people with help