കണ്ണൂർ: അനൗദ്യോഗിക ആസ്ഥാനമായ കണ്ണൂരിൽ സി.പി.എം. അകപ്പെട്ടത് വലിയ വിഷമവൃത്തത്തിൽ. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറക്കുറെ സമ്പൂർണമായ പരാജയത്തിനും പിറകെവന്ന ധാർമിക പരാജയങ്ങൾക്കും കണ്ണൂർ പാർട്ടിക്കെതിരേ വിമർശനമുയരുകയാണ്. പറഞ്ഞുനിൽക്കാനാവാത്തവിധം ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അണികൾ മാത്രമല്ല നേതാക്കളും അസ്വസ്ഥരാണ്.

ശരിയായാലും തെറ്റായാലും കണ്ണൂർക്കാരായ നേതാക്കളെപ്പറ്റി ധാർഷ്ട്യക്കാരെന്ന ആക്ഷേപം മറ്റുജില്ലകളിൽ പരക്കേയുണ്ട്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലും ‘ധാർഷ്ട്യം’ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്‌സന്റെ ധാർഷ്ട്യമാണ് സംഭവങ്ങളെ ഇത്രത്തോളമെത്തിച്ചതെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

വികസന സംരംഭങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ കുതിപ്പ് നടത്തിയെന്നും വിദേശങ്ങളിലടക്കം അംഗീകാരം നേടിയെന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇടിത്തീ പോലെയാണ് ആന്തൂർ ദുരന്തം. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം എ.വി. ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യയും നഗരസഭാധ്യക്ഷയുമായ പി.കെ. ശ്യാമളയ്ക്കെതിരേയാണ് ആക്ഷേപമെന്നത് ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

പാർട്ടിഗ്രാമങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ വോട്ട് ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിവ്യു റിപ്പോർട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ആന്തൂർ ദുരന്തമെന്ന് പാർട്ടിക്കാർതന്നെ പറയുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയിൽ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജില്ലാകമ്മിറ്റി ചർച്ചചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യ.

സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്തമകനെതിരേ ഉയർന്ന പീഡനപരാതിക്ക് പിന്നാലെയായതിനാൽ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി പൂർണമായും പ്രതിരോധത്തിലായി. പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതവണയായി ഉയരുന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുമ്പൊരിക്കലുമില്ലാത്തത്ര പരാജയമുണ്ടായതിന് കാരണം കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതകമാണെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഈ വിഷമവൃത്തത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുകടന്നില്ലെങ്കിൽ അകന്നുപോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ തിരിച്ചടികളുണ്ടാവുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആശങ്ക.

പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി ജില്ലാനേതൃത്വം മുറിവുണക്കൽ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി. ജയരാജനും മുൻ ജില്ലാസെക്രട്ടറി പി. ജയരാജനും മിക്കയിടത്തും നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. സി.ഒ.ടി. നസീർ വധശ്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ തള്ളിപ്പറയാൻ തലശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന പൊതുയോഗം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആന്തൂർ സംഭവം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകാൻ തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയാകമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർമശാലയിൽ ശനിയാഴ്ച പൊതുയോഗം ചേരും. പി. ജയരാജനും എം.വി. ജയരാജനും പ്രസംഗിക്കും. പ്രാദേശിക യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്.

