തിരുവനന്തപുരം: പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുംമുമ്പ് അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വീണ്ടും സംസ്ഥാനസർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തുനൽകി. അബുദാബിയിൽനിന്നെത്തിയ മൂന്നുപേർ രോഗവിവരം മറച്ചുവെച്ച് നാട്ടിലെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം.

ഇറ്റലിയിൽക്കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽസംഘം അവിടെയെത്തി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതേ മാതൃകയിൽ രാജ്യത്തേക്ക് പുറപ്പെടുംമുമ്പ് രോഗനിർണയം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ അയയ്ക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്രം.

കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്ന വിവരം മറച്ചുവെച്ച്‌ അബുദാബിയിൽനിന്നെത്തിയ മൂന്നുപേരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തവരടക്കം 67 പേരുടെ സ്രവം പരിശോധിക്കും. നാല്‌ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്രവപരിശോധന നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ്‌ നടത്തുന്നതെന്ന്‌ ഡി.എം.ഒ. ഡോ. ആർ. ശ്രീലത അറിയിച്ചു. ഇവരെത്തുമ്പോൾ കിലയിലുണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമ്പർക്കവിലക്കിൽ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായി.

വിമാനയാത്രക്കാരിൽ 48 പേരാണ്‌ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി എത്തിയത്‌. ക്ഷീണിതരായി കണ്ട മൂന്നുപേരെ അധികൃതർ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. അബുദാബിയിലെ റാപ്പിഡ് പരിശോധനയിൽ ഇവർ പോസിറ്റീവായിരുന്നുവെന്നും പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക കഴിച്ച് ശരീരോഷ്മാവ് കുറച്ചെന്നുമാണ് പോലീസിനും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ലഭിച്ച വിവരം. അങ്ങനെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ തെർമൽ സ്കാനർ പരിശോധനയെ അതിജീവിച്ചതാകാമെന്നാണ് നിഗമനം.

ഇവർ ബസ്സിലിരുന്ന് രോഗവിവരം സംസാരിച്ചതുകേട്ട സഹയാത്രികനാണ് വിവരം കിലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ചത്. ഇവരെത്തിയപ്പോൾ കിലയിലുണ്ടായിരുന്ന എൽ.ആർ. തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ, ട്രാക്ക് വൊളന്റിയർ, രണ്ട് വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാർ, നഗരസഭയിലെ രണ്ട്‌ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരാണ് സമ്പർക്കവിലക്കിലായത്.

