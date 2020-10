തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചവരിൽ ഏറെയും പുരുഷന്മാർ. ഓഗസ്റ്റ് മാസവും സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരവുമായുണ്ടായ 223 മരണങ്ങളിൽ 157-ഉം പുരുഷന്മാരായിരുന്നുവെന്ന് അവലോകന സമിതി. 65- നുമേൽ പ്രായമായവരെ കരുതൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്ന റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റീൻ പരാജയപ്പെട്ടതുമൂലം 61 പേർക്ക് (24 ശതമാനം) ജീവൻ നഷ്ടമായെന്നും സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.

ഇക്കാലയളവിൽ 252 മരണങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റ് സമിതി പരിശോധിച്ചത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 223 മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സമിതി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കാത്തതടക്കമുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഒമ്പതുപേരുടെ മരണകാരണം നിർണയിച്ചിട്ടുമില്ല.

ജീവൻ നഷ്ടമായവരിൽ രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റു ഗുരുതരരോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്നത്. 116 പേർ രക്തസമ്മർദവും 120 പേർ പ്രമേഹ രോഗികളുമായിരുന്നു. 15 പേരായിരുന്നു കാൻസർ ബാധിതർ. 54 പേർ ഹൃദ്രോഗികൾ ആയിരുന്നു. 36 പേർക്ക് ഗുരുതര വൃക്കരോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

മരിച്ചവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 63.5 ആണ്. ഏഴുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുമുതൽ 97 വയസ്സുള്ളയാൾവരെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായം കൂടുംതോറും മരണസാധ്യതയും കൂടുതലാണെന്ന് നിഗമനങ്ങൾ ശരിവക്കുന്നതാണ് കണക്കുകൾ. ഇക്കാലായളവിൽ തിരുവനന്തപുരം (31), കൊല്ലം (34), ആലപ്പുഴ (30), എറണാകുളം (26), തൃശ്ശൂർ (25), കോഴിക്കോട് (29), കണ്ണൂർ (22) എന്നീ ജില്ലകളിൽ മരണം 20-ന് മുകളിലാണ്. ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഓരോ മരണങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ

ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകൾ, കാൻസർ കെയർ സെന്ററുകൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റീൻ ശക്തമാക്കണം. പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രായമാവയവരെയും ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തുകയും ബോധവത്കരണം, തുടർച്ചയായ ഓക്‌സിജൻ നിർണയം എന്നിവ നടത്തുകയും വേണം. ആന്റിജൻ പരിശോധന വർധിപ്പിക്കണം. മരിച്ചനിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നവരുടെ മരണകാരണം കോവിഡ്മൂലമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണം.

Content Highlight: Covid: Most of the dead were men